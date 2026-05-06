Найяскравіший образ на Met Gala 2026: сукня з мильних бульбашок (фото)

Ейлін Гу. Фото: Майкл Бакнер/Penske Media/Getty Images

Хто б міг подумати, що поєднання високої моди, інженерної думки та мильних бульбашок стане головним хітом цьогорічного Met Gala. Поки одні гості робили ставку на гігантські шлейфи та класичний шик, олімпійська чемпіонка з фрістайлу Ейлін Гу вирішила показати, що таке справжній інтерактивний кутюр.

Редакція Новини.LIVE розповість про її вибір образу детальніше.

Її вихід у сукні від нідерландської дизайнерки Іріс ван Херпен миттєво заполонив соцмережі. І справа тут не лише в красі, а в чистому креативі, який буквально оживав на очах.

Хто здивував усіх на Met Gala 2026

На перший погляд, це була витончена коротка сукня, що силуетом нагадувала космічну балетну пачку. Вона повністю складалася з крихітних скляних сфер — загалом їх використали близько 15 тисяч. На створення цього дива пішло колосальних 2 550 годин ручної роботи.

Коли Ейлін піднімалася сходами Метрополітен-музею, навколо неї почали кружляти справжні мильні бульбашки. Вони вилітали прямо з вбрання під час кожного її руху, створюючи навколо спортсменки магічну невагому хмару.

Читайте також:

Сукня Ейлін. Фото: Майкл Локчисано/GA/The Hollywood Reporter/Getty Images

Іріс ван Херпен давно відома своїм коханням до технологій та науки, але цього разу вона перевершила сама себе, об'єднавши зусилля з мистецьким дуетом AA Murakami. Саме ці художники розробили та вмонтували в каркас сукні складний мікромеханізм, який генерував бульбашки зсередини.

Сама колаборація та колекція отримали символічну назву "Airo". На тлі звичного гламуру цей технологічний перформанс став ковтком свіжого повітря — легким, як ті самі мильні бульбашки.

Раніше ми писали про нове модне взуття від Chanel, що вже наробило галасу в модному світі.

Також ми повідомляли, яка сукня стане справжнім хітом цього літа. Модель, яка завжди в моді.