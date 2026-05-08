Худшие образы на Met Gala 2026: оценка дизайнера Андре Тана

Хоть Met Gala 2026 уже отгремел, обсуждение образов в соцсетях до сих пор не утихает. Часть выходов получила положительные отзывы, другие — волну критики. Свое мнение о некоторых образах высказал и украинский дизайнер Андре Тан, который поделился впечатлениями в своих соцсетях.

Редакция Новини.LIVE собрала главные его замечания.

Какие образы Met Gala 2026 раскритиковал Андре Тан

Крис Дженнер

Она появилась в наряде Dolce & Gabbana, однако, по словам дизайнера, образ не выглядел достаточно убедительно для события такого уровня. Он сравнил его с домашним халатом или кимоно, отметив, что не хватило ощущения "вечернего кутюрного выхода".

Теяна Тейлор

Платье от Tom Ford с серебристой бахромой на фото выглядело эффектно, однако в движении, как отметил Тан, теряло целостность. По его мнению, образу не хватало четкой концепции, которая бы связывала его с темой мероприятия.

Хайди Клум

Звезда традиционно сделала ставку на эффектность и театральность. Однако дизайнер считает, что в этот раз образ больше напоминал сценический костюм, чем продуманный модный выход для Met Gala.

Джон Иман и Алекса Чанг

Образ Джона Имана, по словам Тана, оказался перегруженным деталями и цветами, из-за чего общая идея потерялась. Алексу Чанг он отметил за попытку создать арт-образ с цветочными элементами, но добавил, что композиция выглядела хаотично и не складывалась в единую стилистическую историю.

