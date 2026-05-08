Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Стиль Андре Тан о Met Gala 2026: подборка худших образов звезд

Андре Тан о Met Gala 2026: подборка худших образов звезд

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 10:38
Худшие образы на Met Gala 2026: оценка дизайнера Андре Тана
Андре Тан. Кадр из видео

Хоть Met Gala 2026 уже отгремел, обсуждение образов в соцсетях до сих пор не утихает. Часть выходов получила положительные отзывы, другие — волну критики. Свое мнение о некоторых образах высказал и украинский дизайнер Андре Тан, который поделился впечатлениями в своих соцсетях.

Редакция Новини.LIVE собрала главные его замечания.

Какие образы Met Gala 2026 раскритиковал Андре Тан

Крис Дженнер

Она появилась в наряде Dolce & Gabbana, однако, по словам дизайнера, образ не выглядел достаточно убедительно для события такого уровня. Он сравнил его с домашним халатом или кимоно, отметив, что не хватило ощущения "вечернего кутюрного выхода".

Теяна Тейлор

Читайте также:

Платье от Tom Ford с серебристой бахромой на фото выглядело эффектно, однако в движении, как отметил Тан, теряло целостность. По его мнению, образу не хватало четкой концепции, которая бы связывала его с темой мероприятия.

Хайди Клум

Звезда традиционно сделала ставку на эффектность и театральность. Однако дизайнер считает, что в этот раз образ больше напоминал сценический костюм, чем продуманный модный выход для Met Gala.

Джон Иман и Алекса Чанг

Образ Джона Имана, по словам Тана, оказался перегруженным деталями и цветами, из-за чего общая идея потерялась. Алексу Чанг он отметил за попытку создать арт-образ с цветочными элементами, но добавил, что композиция выглядела хаотично и не складывалась в единую стилистическую историю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы писали о том, какое платье удивило всех на Met Gala 2026. Над ним работали более 2 тысяч часов.

Также мы сообщали, какой аксессуар предлагает носить в этом сезоне Андре Тан, чтобы быть в тренде.

Андре Тан Met Gala 2026 неудачные образы
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации