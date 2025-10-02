Відео
Україна
Анна Саліванчук показала ідеальні чоботи для осені 2025

Анна Саліванчук показала ідеальні чоботи для осені 2025

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 11:12
Анна Саліванчук створила ідеальний міський образ — увага на чоботи
Анна Саліванчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Відома українська акторка Анна Саліванчук знову радує фанатів стильними образами та яскравими фотосесіями. Цього разу ми звернули увагу на її взуття — чоботи на мікропідборах із широкою халявою, які стали центральною деталлю образу.

Вона показала їх на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

У 2025 році на піку моди чоботи до коліна або трохи нижче, з гострим носком і маленьким підбором, який ще називають "котячим" або "каблуком Людовіка XXV". Такі підбори додають образу витонченості, але при цьому залишаються максимально зручними для щоденного носіння.

Історія цього взуття захоплива: у 1930-х роках молоденькі дівчата носили його перед тим, як перейти на шпильки, а в 1950-х його бачили на балетках і мюлях. Сьогодні він повертається у тренди, додаючи образу легкості та жіночності.

Трендові чоботи в образі Саліванчук

Чоботи на мікропідборах із широкою халявою підкреслюють ноги і чудово поєднуються з різними стилями. Анна вирішила створити сучасний міський лук: чорні легінси з ефектом шкіри, костюмний жилет у класичному відтінку та шкіряна куртка, що додає образу трохи брутальності.

Саліванчук показала сучасний міський лук
Сучасний образ від Саліванчук. Фото з Instagram

Щоб додати нотку ковбойського шику, вона обрала широкополий капелюх і стильні окуляри, а невеликі золотисті прикраси завершили образ.

Яке взуття на осінь обрала Саліванчук
Стильні чоботи. Фото з Instagram

Відзначимо, що у акторки однозначно вийшов гармонійний, сучасний і водночас грайливий лук, який легко надихне на власні модні експерименти.

Раніше ми писали про те, що Даша Квіткова показала культовий образ, який дуже нагадав стиль відомої героїні з фільму "Проста послуга". 

Також ми повідомляли, з якими джинсами можна створити найстильніші образи цього сезону.

Автор:
Автор:
Юлія Хівренко
