Елегантний образ Даші Квіткової — у стилі Емілі з "Простої послуги"

Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

У 2018 році вийшов трилер "Проста послуга", який швидко став культовим не тільки завдяки інтригуючому сюжету, а й стилю Блейк Лайвлі в ролі Емілі. Від якого, здається, була у захваті і українська блогерка Даша Квіткова.

Новини.LIVE зрозуміли це з нового образу української знаменитості.

Який образ Квіткової запам’ятається усім

Героїня Блейк Лайвлі носила костюми в чоловічому стилі, які здавалися бездоганними: ідеальні лінії, витончені плечі, тонкі смужки на темному тлі.

Героїня Блейк Лайвлі. Фото з Instagram

Її Емілі обожнювала темні костюми в смужку, класичні смокінги з червоними шкіряними рукавичками та вишукані аксесуари — кожен образ підкреслював її загадковість і впевненість. І лише раз вона з’явилася в ніжному платті з фатиновим під’юбником, що додавало образу несподіваної жіночності.

Сцена з фільму "Проста послуга". Фото: кадр з відео

Натхненням для нового образу Квіткової стала саме героїня Емілія з "Простої послуги". Для себе вона також вибрала костюм у темно-синю смужку та білу сорочку — класичне поєднання, яке відразу нагадує стиль Емілі.

Даша додала до образу акуратні деталі: невеликі сережки, мінімалістичний макіяж і акуратно укладене волосся. Разом усе має елегантний, трохи загадковий і сучасний вигляд.

Квіткова в образі Емілі. Фото: instagram.com/kvittkova

Цей лук доводить, що навіть культовий стиль із кіно можна перенести в реальне життя. Важливо не копіювати образ буквально, а адаптувати його під себе: вибрати свій крій, свої відтінки і додати власні деталі. Даша впоралася чудово — її образ одночасно нагадує Емілі з "Простої послуги", але при цьому має особливий вигляд.

