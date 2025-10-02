Анна Саливанчук создала идеальный городской образ — внимание на сапоги

Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Известная украинская актриса Анна Саливанчук снова радует фанатов стильными образами и яркими фотосессиями. На этот раз мы обратили внимание на ее обувь — сапоги на микроподборах с широким голенищем, которые стали центральной деталью образа.

Она показала их на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

В 2025 году на пике моды сапоги до колена или чуть ниже, с острым носком и маленьким каблуком, который еще называют "кошачьим" или "каблуком Людовика XXV". Такие каблуки добавляют образу утонченности, но при этом остаются максимально удобными для ежедневного ношения.

История этой обуви увлекательна: в 1930-х годах молоденькие девушки носили его перед тем, как перейти на шпильки, а в 1950-х его видели на балетках и мюлях. Сегодня он возвращается в тренды, добавляя образу легкости и женственности.

Трендовые сапоги в образе Саливанчук

Сапоги на микрокаблуке с широким голенищем подчеркивают ноги и отлично сочетаются с разными стилями. Анна решила создать современный городской лук: черные леггинсы с эффектом кожи, костюмный жилет в классическом оттенке и кожаная куртка, которая добавляет образу немного брутальности.

Современный образ от Саливанчук. Фото из Instagram

Чтобы добавить нотку ковбойского шика, она выбрала широкополую шляпу и стильные очки, а небольшие золотистые украшения завершили образ.

Стильные сапоги. Фото из Instagram

Отметим, что у актрисы однозначно получился гармоничный, современный и одновременно игривый лук, который легко вдохновит на собственные модные эксперименты.

Ранее мы писали о том, что Даша Квиткова показала культовый образ, который очень напомнил стиль известной героини из фильма "Простая просьба".

Также мы сообщали, с какими джинсами можно создать самые стильные образы этого сезона.