Балетки більше не в моді — які лофери їх замінили

Балетки більше не в моді — які лофери їх замінили

Дата публікації: 25 жовтня 2025 13:05
Оновлено: 15:28
Лофери з принтом впевнено витісняють балетки — з чим їх носити
Лофери з леопардовим принтом. Фото: Instagram

Щоосені модниці опиняються перед нелегким вибором — балетки чи лофери. Однак цього сезону тренди не двозначні. В моду стрімко увірвались лофери з принтами. Це взуття впевнено витісняє балетки на другий план та все частіше стає фаворитом модниць в щоденних образах.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

З чим носити лофери з принтом

Найпопулярніша модель цього сезону — лофери з леопардовим принтом. Вони мають особливу сміливу енергію, що переплітається зі стриманою вишуканістю. Саме це взуття додасть образу характеру та нового звучання.

Які лофери популярні цієї осені
Лофери з трендовим принтом. Фото: Instagram

Такий тренд вже встигли підтримати світові зірки — Джіджі Хадід, Гейлі Бібер та Сінді Бруна. Лофери з принтом пасують як для щоденних луків, так й для особливих образів.

Гейлі Бібер стилізує трендові лофери в естетиці спортивного шику: з білими шкарпетками, об'ємною шкіряною курткою, базовою футболкою та чорними штанами. Ідеальний повсякденний образ. А от Сінді Бруна зупинила свій вибір на шоколадному костюмі-двійці. Він вдало поєднався з білою сорочкою, сумкою з леопардовим принтом та лоферами в тон.

Які лофери популярні цієї осені
Образ Сінді Бруни з леопардовими лоферами. Фото: Instagram

Лофери з леопардовим принтом — це беззаперечний хіт сезону, адже вони хоча й мають яскравий вигляд, можуть стати частиною класичного та стриманого образу. Якщо знати, як правильно стилізувати цей принт, то він стане універсальним.

Які лофери популярні цієї осені
Трендові лофери. Фото: Instagram

Стилісти радять розбавляти тигровий класичними осінніми відтінками: сірий, бежевий, бордо, молочний, чорний чи коричневий. Образ з такими поєднаннями кольорів буде гармонійним та цікавим водночас.

При цьому не лише тигровий принт буде в тренді. Цієї осені варто звернути увагу також на лофери в коров'ячому принті чи з ефектом зміїної шкіри. Такі моделі вдало доповнять образ й зроблять його незабутнім.

Які лофери популярні цієї осені
Лофери зі зміїним принтом. Фото: Instagram

Лофери вже вважаються класикою поза часом, а от принти вдихнули в це взуття нове життя. Вони знову зацікавили модниць та стали незвичною родзинкою стильних образів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які короткі чоботи стали трендом цього сезону. Вони підходять абсолютно до всього.

Також ми розповідали про те, без яких моделей взуття цієї осені не обійтися. Це феєричне повернення з минулого.

мода тренди взуття стиль лофери
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
