Лофери з принтом впевнено витісняють балетки — з чим їх носити

Лофери з леопардовим принтом. Фото: Instagram

Щоосені модниці опиняються перед нелегким вибором — балетки чи лофери. Однак цього сезону тренди не двозначні. В моду стрімко увірвались лофери з принтами. Це взуття впевнено витісняє балетки на другий план та все частіше стає фаворитом модниць в щоденних образах.

Про це пише Vogue.

З чим носити лофери з принтом

Найпопулярніша модель цього сезону — лофери з леопардовим принтом. Вони мають особливу сміливу енергію, що переплітається зі стриманою вишуканістю. Саме це взуття додасть образу характеру та нового звучання.

Лофери з трендовим принтом. Фото: Instagram

Такий тренд вже встигли підтримати світові зірки — Джіджі Хадід, Гейлі Бібер та Сінді Бруна. Лофери з принтом пасують як для щоденних луків, так й для особливих образів.

Гейлі Бібер стилізує трендові лофери в естетиці спортивного шику: з білими шкарпетками, об'ємною шкіряною курткою, базовою футболкою та чорними штанами. Ідеальний повсякденний образ. А от Сінді Бруна зупинила свій вибір на шоколадному костюмі-двійці. Він вдало поєднався з білою сорочкою, сумкою з леопардовим принтом та лоферами в тон.

Образ Сінді Бруни з леопардовими лоферами. Фото: Instagram

Лофери з леопардовим принтом — це беззаперечний хіт сезону, адже вони хоча й мають яскравий вигляд, можуть стати частиною класичного та стриманого образу. Якщо знати, як правильно стилізувати цей принт, то він стане універсальним.

Трендові лофери. Фото: Instagram

Стилісти радять розбавляти тигровий класичними осінніми відтінками: сірий, бежевий, бордо, молочний, чорний чи коричневий. Образ з такими поєднаннями кольорів буде гармонійним та цікавим водночас.

При цьому не лише тигровий принт буде в тренді. Цієї осені варто звернути увагу також на лофери в коров'ячому принті чи з ефектом зміїної шкіри. Такі моделі вдало доповнять образ й зроблять його незабутнім.

Лофери зі зміїним принтом. Фото: Instagram

Лофери вже вважаються класикою поза часом, а от принти вдихнули в це взуття нове життя. Вони знову зацікавили модниць та стали незвичною родзинкою стильних образів.

