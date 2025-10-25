Лоферы с принтом уверенно вытесняют балетки — с чем их носить

Лоферы с леопардовым принтом. Фото: Instagram

Каждую осень модницы оказываются перед нелегким выбором — балетки или лоферы. Однако в этом сезоне тренды не двусмысленны. В моду стремительно ворвались лоферы с принтами. Эта обувь уверенно вытесняет балетки на второй план и все чаще становится фаворитом модниц в ежедневных образах.

С чем носить лоферы с принтом

Самая популярная модель этого сезона — лоферы с леопардовым принтом. Они обладают особой смелой энергией, которая переплетается со сдержанной изысканностью. Именно эта обувь придаст образу характера и нового звучания.

Лоферы с трендовым принтом. Фото: Instagram

Такой тренд уже успели поддержать мировые звезды — Джиджи Хадид, Хейли Бибер и Синди Бруна. Лоферы с принтом подходят как для ежедневных луков, так и для особых образов.

Хейли Бибер стилизует трендовые лоферы в эстетике спортивного шика: с белыми носками, объемной кожаной курткой, базовой футболкой и черными брюками. Идеальный повседневный образ. А вот Синди Бруна остановила свой выбор на шоколадном костюме-двойке. Он удачно сочетался с белой рубашкой, сумкой с леопардовым принтом и лоферами в тон.

Образ Синди Бруны с леопардовыми лоферами. Фото: Instagram

Лоферы с леопардовым принтом — это безоговорочный хит сезона, ведь они хотя и выглядят ярко, могут стать частью классического и сдержанного образа. Если знать, как правильно стилизовать этот принт, то он станет универсальным.

Трендовые лоферы. Фото: Instagram

Стилисты советуют разбавлять тигровый классическими осенними оттенками: серый, бежевый, бордо, молочный, черный или коричневый. Образ с такими сочетаниями цветов будет гармоничным и интересным одновременно.

При этом не только тигровый принт будет в тренде. Этой осенью стоит обратить внимание также на лоферы в коровьем принте или с эффектом змеиной кожи. Такие модели удачно дополнят образ и сделают его незабываемым.

Лоферы со змеиным принтом. Фото: Instagram

Лоферы уже считаются классикой вне времени, а вот принты вдохнули в эту обувь новую жизнь. Они снова заинтересовали модниц и стали необычной изюминкой стильных образов.

