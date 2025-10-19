Відео
Головна Мода та краса Головне взуття сезону — без яких моделей цієї осені не обійтися

Головне взуття сезону — без яких моделей цієї осені не обійтися

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 13:09
Оновлено: 10:16
Ретро-взуття знову в тренді — на які моделі звернути увагу
Стильні чоботи. Фото: Instagram

Цієї осені модницям варто звернути увагу на взуття у стилі ретро. Саме такі моделі будуть на піку популярності. Стилісти зазначають, що йдеться і про знамениті плоскі моделі у стилі 60-х, і про чоботи до стегна з 80-х й навіть про ковбойські чоботи, переосмислені та представлені в новому світлі.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Яке взуття в тренді цієї осені

Чоботи на низькому ходу у стилі 60-х

Високі підбори більше не популярні. Модниці обирають чоботи на плоскій підошві з безперечно яскравими акцентами у стилі 60-х. Такі моделі не лише зручні, а й стильні.

Яке взуття буде модним цієї осені
Чоботи на низькому ходу. Фото: Vogue

Вузькі чоботи з 70-х

Вузькі чоботи були хітом у 70-х роках. Однак замість яскравих відтінків, що були в моді колись, зараз красуні обирають взуття у мінімалістичному, монохромному стилі. Також популярні моделі з невеликим каблуком.

Яке взуття буде модним цієї осені
Вузькі чоботи. Фото: Vogue

Чоботи до стегна з 80-х

Таке взуття дещо провокаційне та вимагає впевненості в собі. Чоботи до стегна були хітом 80-х років. Їх обожнювали Мадонна та Грейс Джонс. В цьому сезоні легендарна модель повернулася. Найкраще поєднувати їх з блискучими мікросукнями.

Яке взуття буде модним цієї осені
Чоботи до стегна. Фото: Vogue

Чоботи з квадратним носком у стилі 90-х

Цієї осені чоботи з квадратним носком просто на піку популярності. Вони були трендовими у 90-х й упевнено повернулись в моду зараз. Стилісти радять обирати мінімалістичні моделі.

Яке взуття буде модним цієї осені
Чоботи з квадратним носком. Фото: Vogue

Ковбойські чоботи як у 2000-х

Західна естетика повернулась в моду, тож ковбойські чоботи стануть кращим вибором в цьому сезоні. Особливо популярні високі моделі. Щодо відтінків, то стилісти радять звернути увагу на коричневий, бордовий та чорний кольори.

Яке взуття буде модним цієї осені
Ковбойські чоботи. Фото: Vogue

Взуття може стати акцентом, який зіграє остаточну роль в образі, тож варто підійти до вибору чобіт відповідально. Обирайте не лише трендові, а й зручні моделі, аби почуватись впевнено та комфортно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким взуттям варто замінити ботильйони. Така модель більше не в тренді.

Також ми розповідали про те, яке взуття обрати під джинси. Стилісти назвали кращі моделі.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
