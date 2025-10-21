Відео
Наймодніші короткі чоботи, що пасують до всього

Дата публікації: 21 жовтня 2025 13:38
Оновлено: 10:56
Найпрактичніше взуття осені-2025 — короткі чоботи в тренді
Короткі чоботи. Фото: freepik.com

Короткі чоботи знову у центрі модної уваги. Цієї осені вони стали головним взуттям сезону — зручним, стильним і універсальним. Їх обирають ті, хто цінує баланс між елегантністю та комфортом. Такі чоботи легко вписуються у будь-який гардероб — від класичного офісного до розслабленого вуличного.

Про це пише Vogue.

Які короткі чоботи в тренді цього сезону

Витончені короткі чоботи

Ці моделі справжній символ жіночності. Вони роблять ногу стрункішою, а образ більш зібраним і елегантним. Якщо хочеться мати модний вигляд без зайвих зусиль, спробуйте поєднати короткі чорні чоботи з мінісукнею у теплих відтінках і світлою сумкою. Такий комплект підходить і для зустрічей у місті, і для офісу.

Чоботи, які є справжнім символом жіночності
Ефектні чоботи. Фото з Instagram

Також ці чоботи чудово гармонують з прямими джинсами, класичним жакетом чи м’яким светром.

Slouchy — тренд сезону

М’які чоботи зі складками, або так звані slouchy, стали улюбленцями модниць у всьому світі. Вони мають розслаблений, але при цьому неймовірно стильний вигляд. Шкіра, замша чи навіть денім — бренди дають повну свободу вибору.

Чоботи зі складками не втрачають актуальності
М’які чоботи зі складками. Фото з Instagram

Такі чоботи найкраще поєднувати з короткими сукнями або шортами, щоб показати текстуру і форму взуття. Модель від Isabel Marant — короткі шкіряні чоботи на конічних підборах — ідеальний приклад того, як мати модний й невимушений водночас вигляд.

У дусі Дикого Заходу

Ковбойський стиль знову повертається на вулиці великих міст. Короткі western-чоботи чудово поєднують у собі характер і витонченість. Їх носять із джинсами, максісукнями або мінісукнями з жакетом — головне, щоб у образі залишався легкий натяк на свободу та впевненість.

Чоботи, що носять з різним одягом
Короткі western-чоботи. Фото з Instagram

Це саме те взуття, що додає настрою навіть у найпохмуріший день.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
