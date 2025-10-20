Наймодніша стрижка, що пасує кожній жінці — без винятків

Безпрограшний варіант — стрижка, що пасує будь-якій жінці
Це саме той випадок, коли мода й практичність ідуть поруч. Багатошаровий боб уже багато років не виходить із трендів, бо пасує буквально кожній — незалежно від віку, типу волосся чи форми обличчя. Він одночасно простий і стильний: додає об’єму, руху, свіжості та омолоджує.
Про це пише ТСН.
Чому всі так люблять цю стрижку
Багатошаровий боб має маленький секрет — завдяки різним рівням зрізу волосся має більш живий і об’ємніший вигляд. Якщо у вас тонке волосся — ця стрижка врятує, якщо густе — зробить форму акуратнішою. До того ж вона не потребує складного укладання: достатньо висушити феном, трохи підкрутити кінчики — тоді зачіска завжди буде мати ефектний вигляд.
І найприємніше те, що вона підходить і юним дівчатам, і жінкам зрілого віку. Стрижка підкреслює риси обличчя, пом’якшує лінії, додає впевненості. Недарма стилісти кажуть, що боб — це "вічна класика з сучасним характером".
Який має вигляд багатошаровий боб
На відміну від класичного бобу з рівним зрізом, тут пасма мають різну довжину — ніби накладаються одна на одну. Така техніка створює красиву текстуру, рух і легкість. А якщо захочеться додати трохи бунтарства, то додайте рваний чубчик. Легкі хвилі ж зроблять зачіску повітряною.
Чому варто спробувати:
- пасує до будь-якого типу волосся;
- додає об’єму;
- має молодий й сучасний вигляд;
- не потребує частих візитів до перукаря;
- легко вкладається навіть удома.
Новий фаворит сезону — Bubble bob
Якщо хочеться чогось особливого, то зверніть увагу на Bubble bob. Це більш округла, об’ємна версія звичного бобу. Пасма ніби "надуваються" й створюють м’яку, округлу форму, завдяки якій волосся має густіший і живіший вигляд.
Цей варіант чудово пасує тим, хто хоче легкий, грайливий і водночас акуратний образ без зайвих зусиль.
