Головна Мода та краса Безпрограшний варіант — стрижка, що пасує будь-якій жінці

Безпрограшний варіант — стрижка, що пасує будь-якій жінці

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 16:09
Оновлено: 16:00
Наймодніша стрижка, що пасує кожній жінці — без винятків
Дівчина з гарною короткою стрижкою. Фото: freepik.com

Це саме той випадок, коли мода й практичність ідуть поруч. Багатошаровий боб уже багато років не виходить із трендів, бо пасує буквально кожній — незалежно від віку, типу волосся чи форми обличчя. Він одночасно простий і стильний: додає об’єму, руху, свіжості та омолоджує.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Чому всі так люблять цю стрижку

Багатошаровий боб має маленький секрет — завдяки різним рівням зрізу волосся має більш живий і об’ємніший вигляд. Якщо у вас тонке волосся — ця стрижка врятує, якщо густе — зробить форму акуратнішою. До того ж вона не потребує складного укладання: достатньо висушити феном, трохи підкрутити кінчики — тоді зачіска завжди буде мати ефектний вигляд.

Багатошаровий боб не втрачає актуальності
Багатошаровий боб. Фото з Instagram

І найприємніше те, що вона підходить і юним дівчатам, і жінкам зрілого віку. Стрижка підкреслює риси обличчя, пом’якшує лінії, додає впевненості. Недарма стилісти кажуть, що боб — це "вічна класика з сучасним характером".

Який має вигляд багатошаровий боб

На відміну від класичного бобу з рівним зрізом, тут пасма мають різну довжину — ніби накладаються одна на одну. Така техніка створює красиву текстуру, рух і легкість. А якщо захочеться додати трохи бунтарства, то додайте рваний чубчик. Легкі хвилі ж зроблять зачіску повітряною.

Легкі хвилі додадуть будь-якій стрижці шарму
Хвилястий боб. Фото з Instagram

Чому варто спробувати:

  • пасує до будь-якого типу волосся;
  • додає об’єму;
  • має молодий й сучасний вигляд;
  • не потребує частих візитів до перукаря;
  • легко вкладається навіть удома.

Новий фаворит сезону — Bubble bob

Якщо хочеться чогось особливого, то зверніть увагу на Bubble bob. Це більш округла, об’ємна версія звичного бобу. Пасма ніби "надуваються" й створюють м’яку, округлу форму, завдяки якій волосся має густіший і живіший вигляд.

Нова версія звичного бобу, що додасть об'єму
Bubble bob. Фото з Instagram

Цей варіант чудово пасує тим, хто хоче легкий, грайливий і водночас акуратний образ без зайвих зусиль.

Раніше ми писали про те, яке каре омолоджує і дійсно завжди буде мати актуальний вигляд.

Також ми повідомляли, які стрижки ідеально підійдуть на холодний сезон і будуть мати вдалий вигляд під шапкою.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
