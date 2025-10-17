Боб відходить у минуле — які стрижки обрати цього сезону

Дівчина зі стрижкою боб. Фото: freepik.com

Багато сезонів поспіль класичний боб із рівним зрізом був улюбленцем жінок по всьому світу. Він ідеально підкреслював риси обличчя: робив гострі лінії більш м’якими, а округлі — візуально стрункішими. Але цієї осені навіть перевірена класика здає позиції.

Про це пише WhoWhatWear.

Реклама

Читайте також:

Стилісти вже підготували кілька свіжих альтернатив, які допоможуть освіжити образ, щоб кожна могла мати сучасний вигляд.

Які зачіски прийшли на заміну бобу

Багатошарова стрижка

Якщо хочете додати волоссю об’єму та легкості, багатошаровість — саме те, що треба. Пасма різної довжини створюють ефект густоти і природного руху. Візуально така стрижка робить волосся більш живим і об’ємним, а укладати його легко — кілька рухів руками, трохи текстурного спрею і готово.

Багатошарова стрижка. Фото з Instagram

"Ковбойський боб"

Якщо не готові повністю прощатися з бобом, то спробуйте його "ковбойську" версію з чубчиком і порваними шарами. Легка недбалість робить образ сучасним, стильним і трохи бунтарським. Такий боб має дорогий вигляд і без зайвих зусиль — досить трохи підкрутити кінчики або підсушити феном.

Боб. Фото з Instagram

Омбре

Забута технологія фарбування знову на піку популярності. Плавний перехід від темних коренів до світлих кінчиків додає об’єму і грайливості. Омбре має дуже природний вигляд навіть на довгому волоссі, і не вимагає щомісячного фарбування.

Омбре. Фото з Instagram

Пружні локони

Для вечірок, побачень чи важливих заходів підійдуть елегантні локони. Вони підкреслюють жіночність і створюють образ доглянутого, але не надто суворого стилю.

Пружні локони. Фото з Instagram

Натуральні корені

Тренд, який раніше вважався "неохайним", тепер у моді. Темніші корені роблять фарбування більш природним і сучасним. Це особливо зручно для тих, хто не хоче щомісяця фарбувати коріння, але прагне мати стильний і доглянутий вигляд.

Натуральні корені. Фото з Instagram

Сивина

Жінкам, у кого вже з’явилися перші сиві волосинки, стилісти радять не приховувати їх. Біле волосся має свіжий, елегантний і навіть трендовий вигляд. До того ж сивина додає образу характеру і підкреслює природну красу.

Сиве волосся. Фото з Instagram

Цього сезону від класики до сміливих експериментів — є варіанти для будь-якого настрою. Обирайте те, що підкреслює ваш стиль і робить щоденний образ приємним і легким.

Раніше ми писали про те, які варіанти каре можуть освіжити образ і омолодити.

Також ми повідомляли про ідеальні стрижки, що ідеально пасують для осені-зими.