Сучасне каре — як мати молодший вигляд без складних укладок

Стрижка "каре" вже багато років утримує лідерство серед жіночих зачісок. Вона універсальна, підходить майже всім і може додати не лише стилю, але й вигідно освіжити образ. У класичному варіанті каре має середню довжину волосся — до щелепи або плечей. Але на цьому можливості не закінчуються: існує безліч варіантів, що підкреслять ваш стиль і характер.

Які варіанти стрижки каре зараз актуальні

Каре-метелик

Цей варіант каре вирізняється багатошаровістю і довгим чубчиком-шторкою. Невеликий перепад довжини шарів робить стрижку легкою та рухливою. Вона однаково красиво виглядає на прямому та кучерявому волоссі, додаючи об’єму і природної грації. Особливість "метелика" у тому, що навіть без укладання волосся виглядає живим і доглянутим — ідеально для ранкової поспіхи.

Довге каре

Максі-каре до основи шиї дозволяє експериментувати з укладанням. Француженки часто вибирають градуювання для додаткового об’єму та чубчик, але якщо у вас густе волосся, прямий зріз теж виглядає чудово. Довге каре легко поєднується з хвилями, локонами або гладкими прямими пасмами, тому кожного дня можна створювати новий образ.

Боб-каре

La Petit Bob — улюблена стрижка молодих дівчат і жінок у віці. Довжина волосся зазвичай доходить до середини шиї або нижньої частини обличчя. "Маленький боб" практичний: його можна носити без особливого укладання, просто висушивши волосся, а можна експериментувати з плойкою, брашингом чи бігудями.

Стрижка підходить як для прямого, так і для трохи хвилястого волосся, дозволяючи створювати ніжні локони або гладкі пасма.

Боб-каре з чубчиком

Короткий боб із густим чубчиком до брів — справжній французький шарм. Для круглої або квадратної форми обличчя чубчик можна зробити рідким, боковим або шторкою, щоб не обтяжувати образ. Потилицю часто стрижуть машинкою для додаткового об’єму.

Така зачіска робить образ милим і жіночним, додає чарівності, не вимагаючи багато часу на щоденне укладання.

