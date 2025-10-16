Відео
Каре, що омолоджує — тренди та способи укладки

Каре, що омолоджує — тренди та способи укладки

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 16:04
Сучасне каре — як мати молодший вигляд без складних укладок
Дівчина с каре. Фото: freepik.com

Стрижка "каре" вже багато років утримує лідерство серед жіночих зачісок. Вона універсальна, підходить майже всім і може додати не лише стилю, але й вигідно освіжити образ. У класичному варіанті каре має середню довжину волосся — до щелепи або плечей. Але на цьому можливості не закінчуються: існує безліч варіантів, що підкреслять ваш стиль і характер.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Читайте також:

Які варіанти стрижки каре зараз актуальні

Каре-метелик

Цей варіант каре вирізняється багатошаровістю і довгим чубчиком-шторкою. Невеликий перепад довжини шарів робить стрижку легкою та рухливою. Вона однаково красиво виглядає на прямому та кучерявому волоссі, додаючи об’єму і природної грації. Особливість "метелика" у тому, що навіть без укладання волосся виглядає живим і доглянутим — ідеально для ранкової поспіхи.

Каре, що зараз найбільш актуальне
Каре-метелик. Фото з Instagram

Довге каре

Максі-каре до основи шиї дозволяє експериментувати з укладанням. Француженки часто вибирають градуювання для додаткового об’єму та чубчик, але якщо у вас густе волосся, прямий зріз теж виглядає чудово. Довге каре легко поєднується з хвилями, локонами або гладкими прямими пасмами, тому кожного дня можна створювати новий образ.

Довге каре - найоптимальніший вибір для модниць
Довге каре. Фото з Instagram

Боб-каре

La Petit Bob — улюблена стрижка молодих дівчат і жінок у віці. Довжина волосся зазвичай доходить до середини шиї або нижньої частини обличчя. "Маленький боб" практичний: його можна носити без особливого укладання, просто висушивши волосся, а можна експериментувати з плойкою, брашингом чи бігудями.

Улюблена стрижка усіх
Боб-каре. Фото з Instagram

Стрижка підходить як для прямого, так і для трохи хвилястого волосся, дозволяючи створювати ніжні локони або гладкі пасма.

Боб-каре з чубчиком

Короткий боб із густим чубчиком до брів — справжній французький шарм. Для круглої або квадратної форми обличчя чубчик можна зробити рідким, боковим або шторкою, щоб не обтяжувати образ. Потилицю часто стрижуть машинкою для додаткового об’єму.

Боб-каре теж набуває популярності
Боб-каре. Фото з Instagram

Така зачіска робить образ милим і жіночним, додає чарівності, не вимагаючи багато часу на щоденне укладання.

Раніше ми писали про те, який чубчик зараз стає все більш популярним цього року.

Також ми повідомляли, як зробити так, щоб тонке волосся мало густіший вигляд. Поради для жінок після 40 років.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
