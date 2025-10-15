Осінні та зимові стрижки, що не потребують часу на укладку — фото

Гарна дівчина з короткою стрижкою. Фото: freepik.com

Коротке волосся ніколи не виходить з моди — змінюється лише стиль і форма. Сьогодні воно одночасно стильне й практичне: не потребує складного догляду, але завжди має ефектний вигляд.

Цього сезону тренди дають простір для експериментів: легкість поєднується з елегантністю, а короткі стрижки дозволяють підкреслити характер і сміливість.

Короткі стрижки, що підійдуть на цей сезон

Хвилястий боб

М’які хвилі створюють легкість і жіночність водночас. Така зачіска відмінно підходить для щоденного образу, а трохи укладання — і вона готова до вечірнього виходу чи важливої зустрічі.

Хвилястий боб. Фото з Instagram

Гладкий блискучий боб

Пряма зачіска завжди має доглянутий і стильний вигляд. Блиск і акуратність підкреслюють риси обличчя, а мінімалістична елегантність робить її ідеальною для роботи та особливих подій.

Кім Кардаш'ян з бобом. Фото з Instagram

Боб з об’ємом

Для тих, хто любить розкішний вигляд, підходить боб з об’ємом. Волосся здається густим і живим, створюючи легкий гламур без перебору.

Боб з об’ємом. Фото з Instagram

Боб з локонами

Локони, зачешені набік, додають образу загадковості та шарму. Асиметрія обрамляє обличчя, роблячи його більш виразним. Ця зачіска легко пасує як для повсякденного стилю, так і для вечірніх виходів.

Боб з локонами. Фото з Instagram

Піксі

Смілива, відкрита і завжди актуальна стрижка. Вона підкреслює індивідуальність і робить образ енергійним та легким у догляді.

Піксі. Фото з Instagram

Зірки часто обирають піксі для червоних доріжок, бо вона точно виділяє серед натовпу.

