Україна
Ідеальні стрижки для осені-зими без складних укладок

Ідеальні стрижки для осені-зими без складних укладок

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 16:01
Осінні та зимові стрижки, що не потребують часу на укладку — фото
Гарна дівчина з короткою стрижкою. Фото: freepik.com

Коротке волосся ніколи не виходить з моди — змінюється лише стиль і форма. Сьогодні воно одночасно стильне й практичне: не потребує складного догляду, але завжди має ефектний вигляд.

Про це пише City Magazine.

Читайте також:

Цього сезону тренди дають простір для експериментів: легкість поєднується з елегантністю, а короткі стрижки дозволяють підкреслити характер і сміливість.

Короткі стрижки, що підійдуть на цей сезон

Хвилястий боб

М’які хвилі створюють легкість і жіночність водночас. Така зачіска відмінно підходить для щоденного образу, а трохи укладання — і вона готова до вечірнього виходу чи важливої зустрічі.

Стрижка боб може мати різний вигляд
Хвилястий боб. Фото з Instagram

Гладкий блискучий боб

Пряма зачіска завжди має доглянутий і стильний вигляд. Блиск і акуратність підкреслюють риси обличчя, а мінімалістична елегантність робить її ідеальною для роботи та особливих подій.

Блискучий боб улюблениць серед зірок
Кім Кардаш'ян з бобом. Фото з Instagram

Боб з об’ємом

Для тих, хто любить розкішний вигляд, підходить боб з об’ємом. Волосся здається густим і живим, створюючи легкий гламур без перебору. 

Боб з об'ємом має розкішний вигляд
Боб з об’ємом. Фото з Instagram

Боб з локонами

Локони, зачешені набік, додають образу загадковості та шарму. Асиметрія обрамляє обличчя, роблячи його більш виразним. Ця зачіска легко пасує як для повсякденного стилю, так і для вечірніх виходів.

Боб з локонами має ефектний вигляд
Боб з локонами. Фото з Instagram

Піксі

Смілива, відкрита і завжди актуальна стрижка. Вона підкреслює індивідуальність і робить образ енергійним та легким у догляді.

Піксі продовжує бути на слуху
Піксі. Фото з Instagram

Зірки часто обирають піксі для червоних доріжок, бо вона точно виділяє серед натовпу.

Раніше ми писали про те, що чубчик Біркін знову все частіше можна побачити на модницях цього сезону.

Також ми повідомляли, які стрижки можна зробити на середній довжині волосся у 2025 році.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
