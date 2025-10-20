Видео
Беспроигрышный вариант — стрижка, подходящая любой женщине

Беспроигрышный вариант — стрижка, подходящая любой женщине

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 16:09
обновлено: 16:00
Самая модная стрижка, подходящая каждой женщине — без исключений
Девушка с красивой короткой стрижкой. Фото: freepik.com

Это именно тот случай, когда мода и практичность идут рядом. Многослойный боб уже много лет не выходит из трендов, потому что подходит буквально каждой —  независимо от возраста, типа волос или формы лица. Он одновременно простой и стильный: добавляет объема, движения, свежести и омолаживает.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Почему все так любят эту стрижку

У многослойного боба есть маленький секрет — благодаря разным уровням среза волосы выглядят более живыми и объемными. Если у вас тонкие волосы — эта стрижка спасет, если густые —  сделает форму более аккуратной. К тому же она не требует сложной укладки: достаточно высушить феном, немного подкрутить кончики — тогда прическа всегда будет выглядеть эффектно.

Багатошаровий боб не втрачає актуальності
Многослойный боб. Фото из Instagram

И самое приятное то, что она подходит и юным девушкам, и женщинам зрелого возраста. Стрижка подчеркивает черты лица, смягчает линии, добавляет уверенности. Недаром стилисты говорят, что боб — это "вечная классика с современным характером".

Как выглядит многослойный боб

В отличие от классического боба с ровным срезом, здесь пряди имеют разную длину — будто накладываются друг на друга. Такая техника создает красивую текстуру, движение и легкость. А если захочется добавить немного бунтарства, то добавьте рваную челку. Легкие волны же сделают прическу воздушной.

Легкі хвилі додадуть будь-якій стрижці шарму
Волнистый боб. Фото из Instagram

Почему стоит попробовать:

  • подходит к любому типу волос;
  • добавляет объема;
  • имеет молодой и современный вид;
  • не требует частых визитов к парикмахеру;
  • легко укладывается даже дома.

Новый фаворит сезона  Bubble bob

Если хочется чего-то особенного, то обратите внимание на Bubble bob. Это более округлая, объемная версия привычного боба. Пряди будто "надуваются" и создают мягкую, округлую форму, благодаря которой волосы выглядят более густыми и живыми.

Нова версія звичного бобу, що додасть об'єму
Bubble bob. Фото из Instagram

Этот вариант отлично подходит тем, кто хочет легкий, игривый и в то же время аккуратный образ без лишних усилий.

Ранее мы писали о том, какое каре омолаживает и действительно всегда будет выглядеть актуально.

Также мы сообщали, какие стрижки идеально подойдут на холодный сезон и будут удачно смотреться под шапкой.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
