Самая модная стрижка, подходящая каждой женщине — без исключений

Беспроигрышный вариант — стрижка, подходящая любой женщине
Это именно тот случай, когда мода и практичность идут рядом. Многослойный боб уже много лет не выходит из трендов, потому что подходит буквально каждой — независимо от возраста, типа волос или формы лица. Он одновременно простой и стильный: добавляет объема, движения, свежести и омолаживает.
Об этом пишет ТСН.
Почему все так любят эту стрижку
У многослойного боба есть маленький секрет — благодаря разным уровням среза волосы выглядят более живыми и объемными. Если у вас тонкие волосы — эта стрижка спасет, если густые — сделает форму более аккуратной. К тому же она не требует сложной укладки: достаточно высушить феном, немного подкрутить кончики — тогда прическа всегда будет выглядеть эффектно.
И самое приятное то, что она подходит и юным девушкам, и женщинам зрелого возраста. Стрижка подчеркивает черты лица, смягчает линии, добавляет уверенности. Недаром стилисты говорят, что боб — это "вечная классика с современным характером".
Как выглядит многослойный боб
В отличие от классического боба с ровным срезом, здесь пряди имеют разную длину — будто накладываются друг на друга. Такая техника создает красивую текстуру, движение и легкость. А если захочется добавить немного бунтарства, то добавьте рваную челку. Легкие волны же сделают прическу воздушной.
Почему стоит попробовать:
- подходит к любому типу волос;
- добавляет объема;
- имеет молодой и современный вид;
- не требует частых визитов к парикмахеру;
- легко укладывается даже дома.
Новый фаворит сезона — Bubble bob
Если хочется чего-то особенного, то обратите внимание на Bubble bob. Это более округлая, объемная версия привычного боба. Пряди будто "надуваются" и создают мягкую, округлую форму, благодаря которой волосы выглядят более густыми и живыми.
Этот вариант отлично подходит тем, кто хочет легкий, игривый и в то же время аккуратный образ без лишних усилий.
Ранее мы писали о том, какое каре омолаживает и действительно всегда будет выглядеть актуально.
Также мы сообщали, какие стрижки идеально подойдут на холодный сезон и будут удачно смотреться под шапкой.
Читайте Новини.LIVE!