Трендовий верхній одяг — класика, яка завжди у тренді

Безсмертна класика — які фасони верхнього одягу обрати
Шкіра в гардеробі — це завжди вдале вкладення. Навіть якщо образ не коштує цілий статок, одна шкіряна річ здатна зробити його розкішним. Куртка чи тренч — це класика, яка працює завжди, незалежно від трендів.
Про це пише Who What Wear.
Сьогодні шкіряні речі легко вписати у будь-який стиль. Варто лише зазирнути в Instagram чи Pinterest — там безліч ідей, як поєднати їх із повсякденним одягом.
Які моделі верхнього одягу залишаються поза часом
Жакет-блейзер
Ідеальний вибір для тих, хто цінує простоту і мінімалізм. Такий жакет однаково вдалий вигляд має з джинсами, класичними штанами чи спідницею. В офісі він створює елегантність, а ввечері додає образу розслабленої стриманості.
Шкіряний тренч
Класичний бежевий варіант завжди в моді, але саме шкіряний тренч робить образ сучасним і більш виразним. Він чудово пасує до суконь, джинсів чи м’якого трикотажу. Всього одна річ і навіть простий лук одразу має свіжий вигляд.
Дублянка з овчиною
Це поєднання тепла та стилю. Вона однаково пасує як до вишуканих чобіт на підборах, так і до затишних уггів. Джинси, штани чи лосини — дублянка підтримає будь-який повсякденний варіант.
Байкерська куртка
Це справжня легенда. Без неї важко уявити осінній гардероб. Чи з сукнею, чи з джинсами — байкерка завжди додає гостроти й робить образ безпрограшно стильним.
Бомбер
Трохи спортивний, трохи ретро. Завдяки м’яким лініям він зручний у щоденних образах, а атмосфера 90-х і початку 2000-х додає йому особливого шарму.
В такому бомбері кожен образ матиме ніби власний характер.
