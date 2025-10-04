Трендовий верхній одяг — класика, яка завжди у тренді

Дівчина в шкіряному піджаку. Фото: freepik.com

Шкіра в гардеробі — це завжди вдале вкладення. Навіть якщо образ не коштує цілий статок, одна шкіряна річ здатна зробити його розкішним. Куртка чи тренч — це класика, яка працює завжди, незалежно від трендів.

Сьогодні шкіряні речі легко вписати у будь-який стиль. Варто лише зазирнути в Instagram чи Pinterest — там безліч ідей, як поєднати їх із повсякденним одягом.

Які моделі верхнього одягу залишаються поза часом

Жакет-блейзер

Ідеальний вибір для тих, хто цінує простоту і мінімалізм. Такий жакет однаково вдалий вигляд має з джинсами, класичними штанами чи спідницею. В офісі він створює елегантність, а ввечері додає образу розслабленої стриманості.

Жакет-блейзер. Фото з Instagram

Шкіряний тренч

Класичний бежевий варіант завжди в моді, але саме шкіряний тренч робить образ сучасним і більш виразним. Він чудово пасує до суконь, джинсів чи м’якого трикотажу. Всього одна річ і навіть простий лук одразу має свіжий вигляд.

Шкіряний тренч. Фото з Instagram

Дублянка з овчиною

Це поєднання тепла та стилю. Вона однаково пасує як до вишуканих чобіт на підборах, так і до затишних уггів. Джинси, штани чи лосини — дублянка підтримає будь-який повсякденний варіант.

Дублянка з овчиною. Фото з Instagram

Байкерська куртка

Це справжня легенда. Без неї важко уявити осінній гардероб. Чи з сукнею, чи з джинсами — байкерка завжди додає гостроти й робить образ безпрограшно стильним.

Байкерська куртка. Фото з Instagram

Бомбер

Трохи спортивний, трохи ретро. Завдяки м’яким лініям він зручний у щоденних образах, а атмосфера 90-х і початку 2000-х додає йому особливого шарму.

Шкіряний бомбер. Фото з Instagram

В такому бомбері кожен образ матиме ніби власний характер.

