Трендовая верхняя одежда — классика, которая всегда в тренде

Кожа в гардеробе — это всегда удачное вложение. Даже если образ не стоит целое состояние, одна кожаная вещь способна сделать его роскошным. Куртка или тренч — это классика, которая работает всегда, независимо от трендов.

Сегодня кожаные вещи легко вписать в любой стиль. Стоит только заглянуть в Instagram или Pinterest — там множество идей, как совместить их с повседневной одеждой.

Какие модели верхней одежды остаются вне времени

Жакет-блейзер

Идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и минимализм. Такой жакет одинаково удачно смотрится с джинсами, классическими брюками или юбкой. В офисе он создает элегантность, а вечером добавляет образу расслабленной сдержанности.

Кожаный тренч

Классический бежевый вариант всегда в моде, но именно кожаный тренч делает образ современным и более выразительным. Он прекрасно подходит к платьям, джинсам или мягкому трикотажу. Всего одна вещь и даже простой лук сразу имеет свежий вид.

Дубленка с овчиной

Это сочетание тепла и стиля. Она одинаково подходит как к изысканным сапогам на каблуках, так и к уютным уггам. Джинсы, брюки или лосины — дубленка поддержит любой повседневный вариант.

Байкерская куртка

Это настоящая легенда. Без нее трудно представить осенний гардероб. Будь то с платьем или с джинсами — байкерка всегда добавляет остроты и делает образ беспроигрышно стильным.

Бомбер

Немного спортивный, немного ретро. Благодаря мягким линиям он удобен в ежедневных образах, а атмосфера 90-х и начала 2000-х добавляет ему особый шарм.

В таком бомбере каждый образ будет иметь как бы собственный характер.

