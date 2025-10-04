Видео
Видео

Главная Мода и красота Бессмертная классика — какие фасоны верхней одежды выбрать

Бессмертная классика — какие фасоны верхней одежды выбрать

Дата публикации 4 октября 2025 18:03
Трендовая верхняя одежда — классика, которая всегда в тренде
Девушка в кожаном пиджаке. Фото: freepik.com

Кожа в гардеробе — это всегда удачное вложение. Даже если образ не стоит целое состояние, одна кожаная вещь способна сделать его роскошным. Куртка или тренч — это классика, которая работает всегда, независимо от трендов.

Об этом пишет Who What Wear.

Сегодня кожаные вещи легко вписать в любой стиль. Стоит только заглянуть в Instagram или Pinterest — там множество идей, как совместить их с повседневной одеждой.

Какие модели верхней одежды остаются вне времени

Жакет-блейзер

Идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и минимализм. Такой жакет одинаково удачно смотрится с джинсами, классическими брюками или юбкой. В офисе он создает элегантность, а вечером добавляет образу расслабленной сдержанности.

Шкіряний жакет - те, що треба для прохолодний вечорів
Жакет-блейзер. Фото из Instagram

Кожаный тренч

Классический бежевый вариант всегда в моде, но именно кожаный тренч делает образ современным и более выразительным. Он прекрасно подходит к платьям, джинсам или мягкому трикотажу. Всего одна вещь и даже простой лук сразу имеет свежий вид.

Шкіряний тренд зробить образ більш виразним
Кожаный тренч. Фото из Instagram

Дубленка с овчиной

Это сочетание тепла и стиля. Она одинаково подходит как к изысканным сапогам на каблуках, так и к уютным уггам. Джинсы, брюки или лосины — дубленка поддержит любой повседневный вариант.

Дублянка на кожен день - ідеальний варіант
Дубленка с овчиной. Фото из Instagram

Байкерская куртка

Это настоящая легенда. Без нее трудно представить осенний гардероб. Будь то с платьем или с джинсами — байкерка всегда добавляет остроты и делает образ беспроигрышно стильным.

Куртка, без якої важко уявити осінній гардероб
Байкерская куртка. Фото из Instagram

Бомбер

Немного спортивный, немного ретро. Благодаря мягким линиям он удобен в ежедневных образах, а атмосфера 90-х и начала 2000-х добавляет ему особый шарм.

Модний бомбер цієї осені в стилі 90-х
Кожаный бомбер. Фото из Instagram

В таком бомбере каждый образ будет иметь как бы собственный характер.

Ранее мы писали о том, какое пальто добавит изысканности любому образу и всегда актуально.

Также мы сообщали, какую верхнюю одежду можно носить осенью с любой одеждой, по словам Андре Тана.

мода тренды стиль верхняя одежда 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
