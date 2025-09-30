Відео
Головна Мода та краса Найстильніше пальто цієї осені, яке ніколи не вийде з моди

Найстильніше пальто цієї осені, яке ніколи не вийде з моди

Дата публікації: 30 вересня 2025 16:16
Елегантне пальто на осінь — класика, що завжди в тренді
Дівчина в пальто. Фото: freepik.com

З настанням осені настав і час для улюбленого фаворита в образах багатьох — пальто. Але цього року варто дивитися далі класичного чорного, адже у центрі уваги біле пальто. Дизайнери не бояться експериментів: сміливі принти, цікаві фактури і нові матеріали роблять верхній одяг справжнім акцентом образу.

Новини.LIVE розповість про це більше.

Звісно, вибір ідеального пальто — завдання не з легких. Воно може стати як довгостроковою інвестицією, так і модною помилкою. Але є один колір, який цього сезону має безпрограшний вигляд.

Трендовий колір пальто цього сезону

Біле пальто додає легкості і свіжості, навіть у похмуру погоду, і стає справжньою "родзинкою" осінньо-зимового гардеробу.

Особливо актуальні класичні двубортні моделі довжиною до міді або максі — вони підкреслюють фігуру, підходять до будь-якого стилю і легко поєднуються з іншими речами. Такі пальта можна носити з високими чоботами або стильними кросівками, а також із легкими шарфами або шкіряними аксесуарами.

Пальто в цьому кольорі підкорює тренди
Біле пальто. Фото з Instagram

Не менш гарні пальта з поясом, які створюють силует "пісочний годинник". Навіть якщо ваше пальто прямого крою, додатковий ремінь миттєво змінює образ, роблячи його більш жіночним і витонченим. Деякі моделі доповнені незвичайними деталями: великими ґудзиками, контрастними швами або фактурними вставками, що додають характеру і стилю.

Пальто з поясом - це мастхев на усі часи
Пальто з поясом. Фото з Instagram

Ще одна цікава тенденція — гра з матеріалами. Цього сезону дизайнери комбінують кашемір з вовною, додають м’які фактурні тканини або навіть елементи з еко-шкіри. Це дозволяє створювати пальта, які мають дорогий і стильний вигляд, але при цьому залишаються теплими і комфортними.

Цього сезону біле пальто — це не просто тренд, а спосіб зробити свій гардероб яскравим, стильним і сучасним, не жертвуючи практичністю. Воно легко стає основою будь-якого образу.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
