Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Безсмертна класика — взуття, актуальне в будь-який сезон

Безсмертна класика — взуття, актуальне в будь-який сезон

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 12:32
Оновлено: 09:51
Взуття, яке не підвладне трендам — вибір на роки
Білі кеди. Фото: freepik

Учора всі ганялися за квадратними носами, а сьогодні знову повертаються до класики. Але серед цього нескінченного руху є взуття, яке не потребує нагадування про себе — воно просто живе поруч із нами. Переживає сезони, тренди, а головне додає впевненості.

Про це пише "Вілендж".

Реклама
Читайте також:

Взуття, яке витримує час

Є моделі, що не старіють. Вони зручні, витривалі й не прив’язані ні до віку, ні до професії. Такі пари бачили все: дощ, подорожі, зустрічі, вечірні прогулянки містом. Їх вибирають ті, хто цінує стабільність у світі, де кожен новий сезон намагається нас здивувати.

Причина їхнього "вічного життя" — не лише у м’якій устілці чи правильному вигині. Річ в тім, що справжня річ не прагне показати себе, вона просто працює: гармонійно поєднує дизайн і зручність, дозволяючи нам не думати про дрібниці.

От наприклад, бренд DC, що з’явився у Каліфорнії в середині 90-х. Спочатку це було взуття для скейтбордистів, створене, щоб витримувати удари й трюки. Але з часом DC стали частиною повсякденного життя.

Взуття, що найкраще підійде для повсякденного життя
Взуття від бренду DC. Фото з Instagram

У цих кросівках є щось справжнє. Грубуваті зовні, але неймовірно комфортні всередині. Його обирають ті, хто не женеться за модою, а просто живе у своєму ритмі. Якщо шукаєте ідеальну пару, то вони легко стануть тією опорою, яка ніколи не підведе.

А от Reebok — це історія руху, яка почалася задовго до того, як слово "фітнес" стало мейнстрімом. Їхні кросівки пройшли шлях від спортзалів до світових подіумів, але залишилися такими ж чесними у своїй суті.

Моделі Club C чи Classic вже давно стали частиною міського пейзажу — вони нагадують, що комфорт і стиль можуть існувати разом. Натуральні матеріали, легкість, технології, що зменшують навантаження на стопу, — усе це створює відчуття, ніби взуття повторює кожен ваш рух.

Взуття, що буде повторювати кожен рух
Reebok. Фото з Instagram 

Як відрізнити тренд від класики

Насправді це просто. У них немає зайвого блиску чи хитромудрих форм. Вони нейтральні, з чистими лініями й приємними кольорами. Таке взуття доречне будь-де: на роботі, у подорожі, на зустрічі з друзями.

Ще одна ознака — технологічність. Гнучка підошва, вентиляція, водостійкість — це не маркетинг, а турбота про тіло. Бо справжній стиль починається з комфорту. І врешті решт — це про ставлення до речей. Коли обираєте не те, що популярне сьогодні, а те, що залишиться з вами й завтра.

Раніше ми писали про те, яке взуття можна сміливо носити з пуховиком цієї зими. 

Також ми повідомляли про екстравагантне взуття, що неочікувано стало фаворитом сезону.

мода тренди взуття стиль кросівки
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації