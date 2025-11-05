Взуття, яке кидає виклик класиці — новий тренд сезону

Взуття з хутром. Фото: freepik

Стилісти часто діляться ідеями про взуття, яке витримує перевірку часом — ті самі пари, що можна носити з року в рік. Але є інший бік моди — її пристрасть до несподіваного. І саме тому цієї осені на вулицях з’явилося взуття, яке змушує зупинитися й роздивитися.

Про це пише Cosmopolitan.

Ефектне взуття на усі випадки життя

Туфлі та чобітки з Instagram все більше нагадують витвори мистецтва. Дизайнери граються з формами й фактурами — там, де раніше був гладкий шкіряний силует, тепер з’являється хутро, об’єм або навіть металеві деталі. Ідея проста і полягає в тому, щоб зробити звичну річ настільки незвичною, щоб вона викликала емоцію.

Цікаве взуття в образі. Фото з Instagram

Хутро — головний герой сезону

М’яке хутро цього року переселилося не лише на верхній одяг, а й на взуття. Його додають до халяв, підошов, ремінців — іноді навіть там, де цього зовсім не очікуєш. Такі пари мають зухвалий вигляд й водночас теплі, наче створені для прогулянок холодними ранками.

Чобітки з хутром. Фото з Instagram

Деякі дизайнери вирішили піти далі і перетворили звичні слоучі на об’ємні складчасті ботфорти, які носять із мінісукнями або короткими шортами. Це вже не просто тренд — це спосіб заявити про себе. Та якщо придивитися уважніше, у всіх цих "дивних" формах легко впізнати знайомі ідеї, просто подані по-новому.

Складчасті ботфорти. Фото з Instagram

Ця осінь нагадує, що навіть найзухваліші модні експерименти народжуються зі звичних речей — достатньо лише змінити кут зору.

