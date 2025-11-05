Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Екстравагантне взуття, що захопило модниць у 2025 році

Екстравагантне взуття, що захопило модниць у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 13:41
Оновлено: 11:14
Взуття, яке кидає виклик класиці — новий тренд сезону
Взуття з хутром. Фото: freepik

Стилісти часто діляться ідеями про взуття, яке витримує перевірку часом — ті самі пари, що можна носити з року в рік. Але є інший бік моди — її пристрасть до несподіваного. І саме тому цієї осені на вулицях з’явилося взуття, яке змушує зупинитися й роздивитися.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Ефектне взуття на усі випадки життя

Туфлі та чобітки з Instagram все більше нагадують витвори мистецтва. Дизайнери граються з формами й фактурами — там, де раніше був гладкий шкіряний силует, тепер з’являється хутро, об’єм або навіть металеві деталі. Ідея проста і полягає в тому, щоб зробити звичну річ настільки незвичною, щоб вона викликала емоцію.

В моді незвичне взуття
Цікаве взуття в образі. Фото з Instagram

Хутро — головний герой сезону

М’яке хутро цього року переселилося не лише на верхній одяг, а й на взуття. Його додають до халяв, підошов, ремінців — іноді навіть там, де цього зовсім не очікуєш. Такі пари мають зухвалий вигляд й водночас теплі, наче створені для прогулянок холодними ранками.

Пари взуття, що мають зухвалий вигляд
Чобітки з хутром. Фото з Instagram

Деякі дизайнери вирішили піти далі і перетворили звичні слоучі на об’ємні складчасті ботфорти, які носять із мінісукнями або короткими шортами. Це вже не просто тренд — це спосіб заявити про себе. Та якщо придивитися уважніше, у всіх цих "дивних" формах легко впізнати знайомі ідеї, просто подані по-новому.

Складчасті ботфорти набирають популярності
Складчасті ботфорти. Фото з Instagram

Ця осінь нагадує, що навіть найзухваліші модні експерименти народжуються зі звичних речей — достатньо лише змінити кут зору.

Раніше ми писали про те, що Дженна Ортега показала, які чоботи неочікувано опинились в її фаворитах.

Також ми повідомляли, з чим носити штани з чоботами, щоб мати стильний та цікавий вигляд.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації