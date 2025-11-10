Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Бессмертная классика — обувь, актуальная в любой сезон

Бессмертная классика — обувь, актуальная в любой сезон

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 12:32
обновлено: 09:51
Обувь, которая не подвластна трендам — выбор на годы
Белые кеды. Фото: freepik

Вчера все гонялись за квадратными носами, а сегодня снова возвращаются к классике. Но среди этого бесконечного движения есть обувь, которая не нуждается в напоминании о себе — она просто живет рядом с нами. Переживает сезоны, тренды, а главное придает уверенности.

Об этом пишет "Вилендж".

Реклама
Читайте также:

Обувь, которая выдерживает время

Есть модели, которые не стареют. Они удобные, выносливые и не привязаны ни к возрасту, ни к профессии. Такие пары видели все: дождь, путешествия, встречи, вечерние прогулки по городу. Их выбирают те, кто ценит стабильность в мире, где каждый новый сезон пытается нас удивить.

Причина их "вечной жизни" — не только в мягкой стельке или правильном изгибе. Дело в том, что настоящая вещь не стремится показать себя, она просто работает: гармонично сочетает дизайн и удобство, позволяя нам не думать о мелочах.

Вот например, бренд DC, появившийся в Калифорнии в середине 90-х. Сначала это была обувь для скейтбордистов, созданная, чтобы выдерживать удары и трюки. Но со временем DC стали частью повседневной жизни.

Взуття, що найкраще підійде для повсякденного життя
Обувь от бренда DC. Фото из Instagram

В этих кроссовках есть что-то настоящее. Грубоватые снаружи, но невероятно комфортные внутри. Их выбирают те, кто не гонится за модой, а просто живет в своем ритме. Если ищете идеальную пару, то они легко станут той опорой, которая никогда не подведет.

А вот Reebok — это история движения, которая началась задолго до того, как слово "фитнес" стало мейнстримом. Их кроссовки прошли путь от спортзалов до мировых подиумов, но остались такими же честными в своей сути.

Модели Club C или Classic уже давно стали частью городского пейзажа — они напоминают, что комфорт и стиль могут существовать вместе. Натуральные материалы, легкость, технологии, уменьшающие нагрузку на стопу, — все это создает ощущение, будто обувь повторяет каждое ваше движение.

Взуття, що буде повторювати кожен рух
Reebok. Фото из Instagram

Как отличить тренд от классики

На самом деле это просто. У них нет лишнего блеска или замысловатых форм. Они нейтральные, с чистыми линиями и приятными цветами. Такая обувь уместна везде: на работе, в путешествии, на встрече с друзьями.

Еще один признак — технологичность. Гибкая подошва, вентиляция, водостойкость — это не маркетинг, а забота о теле. Потому что настоящий стиль начинается с комфорта. И в конце концов — это об отношении к вещам. Когда выбираете не то, что популярно сегодня, а то, что останется с вами и завтра.

Ранее мы писали о том, какую обувь можно смело носить с пуховиком этой зимой.

Также мы сообщали об экстравагантной обуви, которая неожиданно стала фаворитом сезона.

мода тренды обувь стиль кроссовки
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации