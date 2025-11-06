Ботфорти, які носять усі модниці — повернення культового тренду

Ботфорди. Фото: freepik

У сезоні осінь-зима 2025/2026 чоботи over-the-knee, або просто ботфорти, нарешті вийшли з тіні. Вони перестали бути лише практичним взуттям на холод і перетворилися на головний акцент образу. Такі чоботи сьогодні на своєму піку популярності — вони про сміливість, впевненість і трохи про виклик.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Які чоботи актуальні в сезоні осінь-зима 2025/2026

Цього сезону дизайнери по-новому переосмислили знайому форму. Одні зробили ставку на м’яку шкіру, яка огортає ногу, ніби друга шкіра. Інші ж на гру з об’ємом: масивні підошви, ремені, блискавки, текстурні вставки. Усе це додає характеру, але без показної агресії.

Stella McCartney. Фото: Vogue

Stella McCartney пропонує блиск і витонченість — її ботфорти нагадують про вечірні сукні, тільки в іншому вимірі. Balmain працюють з архітектурою: м’які складки, ефект тканини, що струмує, — і все це поруч із пальтами вільного крою. Altuzarra змішує фактури: гладка шкіра зустрічається з хутром, а короткі сукні з вовняними пальтами створюють відчуття тепла й розкоші.

Ralph Lauren і Khaite вибирають спокійні кольори — глибокі коричневі, сірі, графітові. Вони пропонують носити ботфорти не лише з сукнями, а й із джинсами, що додає зручності без втрати стилю. А ось Courrèges повертає нас у 2010-ті з лаковими моделями, які нагадують клубну епоху.

Khaite. Фото: Vogue

Balenciaga, як завжди, грають на контрастах — поєднують високі чоботи з технічними тканинами, створюючи відчуття руху великого міста. Їхні ботфорти не про романтику, а про впевненість у ритмі мегаполісу.

Balenciaga. Фото: Vogue

Сезон 2025/2026 — це час, коли ботфорти стають не просто частиною гардероба, а засобом самовираження. Вони можуть бути стриманими або, навпаки, шкіряними чи тканинними, мінімалістичними або прикрашеними деталями — головне, щоб у них було зручно й щоб вони підкреслювали саме ваш стиль.

Раніше ми писали про те, які чоботи ідеально вписались в стиль Дженна Ортеги.

Також ми повідомляли, яке стильне та практичне взуття стилісти радять носити цієї зими.