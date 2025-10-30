Відео
Бомбер із хутряним коміром — культова річ нового сезону

Бомбер із хутряним коміром — культова річ нового сезону

Дата публікації: 30 жовтня 2025 11:26
Оновлено: 11:46
Куртка з 2000-х, яка знову у тренді — бомбер із хутром
Дівчина в бомбері. Фото: freepik

Бомбер із хутряним коміром знову повернувся і цього разу не як ностальгія за минулим, а як головна куртка осені-2025. Він зручний, теплий і водночас стильний без надмірностей. Якщо парка здається надто практичною, а тренч — занадто серйозним, бомбер стане золотою серединою. У ньому легко мати зібраний вигляд навіть у повсякденній моді.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Найпопулярніша куртка цього сезону

Найпопулярніші моделі цього сезону — об’ємні, м’які, ніби створені для холодних ранків і вечірніх прогулянок. Усередині теплий наповнювач, зверху приємна на дотик тканина, а головний акцент на комірі — хутро, яке додає образу тепла й трохи ретро-шарму. Такі куртки однаково вдалий вигляд мають і з джинсами, і з прямими штанами, і навіть із легкою сукнею — саме за це їх полюбили модні інсайдери.

Яка куртка має завжди вдалий вигляд
Куртка з хутром. Фото: Vogue

Сьогодні бомбер із хутром — це не лише річ "на вихід", а повноцінна база. Його носять до офісу, на вечірку чи просто в місто на каву. Він зручно лягає на фігуру, не сковує рухів і водночас створює відчуття впевненості. Є в ньому щось від духу 2000-х — трохи гри, трохи свободи, і зовсім небагато показного шику.

Куртка, що немає шансу залишитись непоміченою
Образ з модною курткою. Фото: Vogue

Знайти свою ідеальну модель не складно: від вінтажних екземплярів на Etsy чи Vinted до нових версій у масмаркеті. Найцікавіше — що дизайнери теж не залишилися осторонь. На показах Louis Vuitton, Prada і Miu Miu саме бомбер із хутром став одним із ключових елементів колекцій. У Louis Vuitton — великі моделі з акцентом на силует, у Prada — з масивними комірами, а Miu Miu запропонували коротші, легші варіанти для тих, хто любить експерименти.

Тактильність — ось головне слово сезону. М’які фактури, пухнастість, приємність на дотик — у 2025-му саме це створює відчуття розкоші. Тому бомбер із хутром став не просто модною річчю, а справжнім символом комфорту й стилю. Його можна носити з вересня до квітня, і він не втратить актуальності.

Куртка, що дарує відчуття розкоші
Miu Miu осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Універсальний, теплий, трохи ностальгійний, але зовсім не застарілий — саме такий бомбер хочеться мати в гардеробі цього сезону.

Раніше ми писали про те, в якому стилі купила куртку на цю осінь внучка Софії Ротару.

Також ми повідомляли, з чим носити шкіряні куртки цього сезону на прикладі модниць Парижа.

мода тренди стиль куртка верхній одяг
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
