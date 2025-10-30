Куртка из 2000-х, которая снова в тренде — бомбер с мехом

Девушка в бомбере. Фото: freepik

Бомбер с меховым воротником снова вернулся и на этот раз не как ностальгия по прошлому, а как главная куртка осени-2025. Он удобный, теплый и одновременно стильный без излишеств. Если парка кажется слишком практичной, а тренч — слишком серьезным, бомбер станет золотой серединой. В нем легко выглядеть собранно даже в повседневной моде.

Самые популярные модели этого сезона — объемные, мягкие, будто созданные для холодных утренников и вечерних прогулок. Внутри теплый наполнитель, сверху приятная на ощупь ткань, а главный акцент на воротнике — мех, который добавляет образу тепла и немного ретро-шарма. Такие куртки одинаково удачно смотрятся и с джинсами, и с прямыми брюками, и даже с легким платьем — именно за это их полюбили модные инсайдеры.

Куртка с мехом. Фото: Vogue

Сегодня бомбер с мехом — это не только вещь "на выход", а полноценная база. Его носят в офис, на вечеринку или просто в город на кофе. Он удобно ложится на фигуру, не сковывает движений и при этом создает ощущение уверенности. Есть в нем что-то от духа 2000-х — немного игры, немного свободы, и совсем немного показного шика.

Образ с модной курткой. Фото: Vogue

Найти свою идеальную модель не сложно: от винтажных экземпляров на Etsy или Vinted до новых версий в массмаркете. Самое интересное — что дизайнеры тоже не остались в стороне. На показах Louis Vuitton, Prada и Miu Miu именно бомбер с мехом стал одним из ключевых элементов коллекций. У Louis Vuitton — крупные модели с акцентом на силуэт, у Prada — с массивными воротниками, а Miu Miu предложили более короткие, легкие варианты для тех, кто любит эксперименты.

Тактильность — вот главное слово сезона. Мягкие фактуры, пушистость, приятность на ощупь — в 2025-м именно это создает ощущение роскоши. Поэтому бомбер с мехом стал не просто модной вещью, а настоящим символом комфорта и стиля. Его можно носить с сентября по апрель, и он не потеряет актуальности.

Miu Miu осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Универсальный, теплый, немного ностальгический, но совсем не устаревший — именно такой бомбер хочется иметь в гардеробе в этом сезоне.

