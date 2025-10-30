Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Бомбер с меховым воротником — культовая вещь нового сезона

Бомбер с меховым воротником — культовая вещь нового сезона

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 11:26
обновлено: 11:46
Куртка из 2000-х, которая снова в тренде — бомбер с мехом
Девушка в бомбере. Фото: freepik

Бомбер с меховым воротником снова вернулся и на этот раз не как ностальгия по прошлому, а как главная куртка осени-2025. Он удобный, теплый и одновременно стильный без излишеств. Если парка кажется слишком практичной, а тренч — слишком серьезным, бомбер станет золотой серединой. В нем легко выглядеть собранно даже в повседневной моде.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Самая популярная куртка этого сезона

Самые популярные модели этого сезона — объемные, мягкие, будто созданные для холодных утренников и вечерних прогулок. Внутри теплый наполнитель, сверху приятная на ощупь ткань, а главный акцент на воротнике — мех, который добавляет образу тепла и немного ретро-шарма. Такие куртки одинаково удачно смотрятся и с джинсами, и с прямыми брюками, и даже с легким платьем — именно за это их полюбили модные инсайдеры.

Яка куртка має завжди вдалий вигляд
Куртка с мехом. Фото: Vogue

Сегодня бомбер с мехом — это не только вещь "на выход", а полноценная база. Его носят в офис, на вечеринку или просто в город на кофе. Он удобно ложится на фигуру, не сковывает движений и при этом создает ощущение уверенности. Есть в нем что-то от духа 2000-х — немного игры, немного свободы, и совсем немного показного шика.

Куртка, що немає шансу залишитись непоміченою
Образ с модной курткой. Фото: Vogue

Найти свою идеальную модель не сложно: от винтажных экземпляров на Etsy или Vinted до новых версий в массмаркете. Самое интересное — что дизайнеры тоже не остались в стороне. На показах Louis Vuitton, Prada и Miu Miu именно бомбер с мехом стал одним из ключевых элементов коллекций. У Louis Vuitton — крупные модели с акцентом на силуэт, у Prada — с массивными воротниками, а Miu Miu предложили более короткие, легкие варианты для тех, кто любит эксперименты.

Тактильность — вот главное слово сезона. Мягкие фактуры, пушистость, приятность на ощупь — в 2025-м именно это создает ощущение роскоши. Поэтому бомбер с мехом стал не просто модной вещью, а настоящим символом комфорта и стиля. Его можно носить с сентября по апрель, и он не потеряет актуальности.

Куртка, що дарує відчуття розкоші
Miu Miu осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Универсальный, теплый, немного ностальгический, но совсем не устаревший — именно такой бомбер хочется иметь в гардеробе в этом сезоне.

Ранее мы писали о том, в каком стиле купила куртку на эту осень внучка Софии Ротару.

Также мы сообщали, с чем носить кожаные куртки в этом сезоне на примере модниц Парижа.

мода тренды стиль куртка верхняя одежда
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации