Дата публікації: 13 жовтня 2025 18:15
З чим носити шкіряну куртку цієї осені — ідеї від паризьких fashion-girls
Дівчина в шкіряній куртці. Фото: freepik.com

Осінь — це не тільки гарбузові лате, перегляд романтичних фільмів чи прогулянки під опалим листям. Це ще й час оновлювати гардероб. Легкі сукні й лляні костюми залишаються в шафі до наступного літа, а на перший план виходить верхній одяг. І тут мода щедро підкидає нам варіанти: від теплих об’ємних пальт і класичних тренчів до спортивних бомберів та практичних вітрівок. Обирати доводиться не лише за стилем, а й за погодою.

Про це пише Elle.

Але іноді хочеться знайти один універсальний елемент, який би підходив і для офісу, і для прогулянок, легко поєднувався з базовим гардеробом і додавав образу характеру. Саме таким маст-хевом для осені стає шкіряна куртка.

Шкіряні куртки в осінніх образах

Косухи, бомбери з легким ностальгічним відтінком 90-х або мінімалістичні прямі моделі — вони знову на піку популярності. І важливо зрозуміти, як їх носити, щоб мати стильний вигляд.

Найкращі підказки дає вулична мода та streetstyle-зірки. На останньому Паризькому тижні моди вони показали, як шкіряна куртка легко перетворює будь-який образ.

Шкіряна куртка легко впишеться в будь-який образ
Укорочена шкіряна куртка. Фото з Instagram

Одним із улюблених варіантів став дует шкіряної куртки та брючного костюма. Це поєднання практичності та елегантності: строгі лінії піджака і широких штанів м’яко врівноважуються бунтарською естетикою шкіри. Такі образи однаково добре працюють і в офісі, і на вулиці.

Куртка, з якою спідниця буде мати елегантний вигляд
Куртка з міні-спідницею. Фото з Instagram

Але строгістю тут не обмежуються. Модниці показали, що шкіряна куртка має дуже ефектний вигляд у контрастах. Наприклад, мереживна спідниця або шовковий топ поруч із косухою створюють цікавий баланс між ніжністю та бунтарством.

Шкіряна куртка має дуже ефектний вигляд
Простий, але модний образ. Фото з Instagram

Для тих, хто любить експерименти й не боїться привертати увагу, модні інфлюенсерки запропонували повністю шкіряні образи. Куртка тут стає частиною цілісної історії: шкіряні штани, спідниці чи сукні формують ефектний і трохи драматичний образ, який має завершений вигляд у будь-якій ситуації.

Раніше ми писали про те, як обрати стильну зимову куртку, що буде актуальною не один сезон.

Також ми повідомляли, що робітнича парка знову підкорює модний світ своєю практичністю.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
