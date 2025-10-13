З чим носити шкіряну куртку цієї осені — ідеї від паризьких fashion-girls

Дівчина в шкіряній куртці. Фото: freepik.com

Осінь — це не тільки гарбузові лате, перегляд романтичних фільмів чи прогулянки під опалим листям. Це ще й час оновлювати гардероб. Легкі сукні й лляні костюми залишаються в шафі до наступного літа, а на перший план виходить верхній одяг. І тут мода щедро підкидає нам варіанти: від теплих об’ємних пальт і класичних тренчів до спортивних бомберів та практичних вітрівок. Обирати доводиться не лише за стилем, а й за погодою.

Але іноді хочеться знайти один універсальний елемент, який би підходив і для офісу, і для прогулянок, легко поєднувався з базовим гардеробом і додавав образу характеру. Саме таким маст-хевом для осені стає шкіряна куртка.

Шкіряні куртки в осінніх образах

Косухи, бомбери з легким ностальгічним відтінком 90-х або мінімалістичні прямі моделі — вони знову на піку популярності. І важливо зрозуміти, як їх носити, щоб мати стильний вигляд.

Найкращі підказки дає вулична мода та streetstyle-зірки. На останньому Паризькому тижні моди вони показали, як шкіряна куртка легко перетворює будь-який образ.

Укорочена шкіряна куртка. Фото з Instagram

Одним із улюблених варіантів став дует шкіряної куртки та брючного костюма. Це поєднання практичності та елегантності: строгі лінії піджака і широких штанів м’яко врівноважуються бунтарською естетикою шкіри. Такі образи однаково добре працюють і в офісі, і на вулиці.

Куртка з міні-спідницею. Фото з Instagram

Але строгістю тут не обмежуються. Модниці показали, що шкіряна куртка має дуже ефектний вигляд у контрастах. Наприклад, мереживна спідниця або шовковий топ поруч із косухою створюють цікавий баланс між ніжністю та бунтарством.

Простий, але модний образ. Фото з Instagram

Для тих, хто любить експерименти й не боїться привертати увагу, модні інфлюенсерки запропонували повністю шкіряні образи. Куртка тут стає частиною цілісної історії: шкіряні штани, спідниці чи сукні формують ефектний і трохи драматичний образ, який має завершений вигляд у будь-якій ситуації.

