Найстильніша куртка сезону — як у Даші Астаф'євої

Бордова шкіряна куртка — безперечний фаворит сезону осінь-зима 2025/2026. Вона стала стильною альтернативою класичним чорним і коричневим моделям, додаючи образам глибину та характер. It-girls обирають бордовий у форматі косух, бомберів або коротких тренчів — цей позачасовий елемент гардеробу легко оживляє навіть найпростіші образи.

Саме на такій куртці зробила акцент українська модель і співачка Даша Астаф'єва.

Її образ — це поєднання ключових трендів сезону: багатошаровість, насичені кольори й смілива комбінація.

Наймодніша куртка цього сезону

Центральним елементом образа стала замшева куртка глибокого винного відтінку. Вона має дорогий й водночас дуже осінній вигляд. Класичний комір, накладні кишені з клапанами та блискавка дають моделі легкий вінтажний настрій і відтінок мілітарі-шарму. Замша зараз переживає справжній ренесанс — її обирають для сумок, взуття та верхнього одягу. Тож у цьому образі з’єднано відразу два модні тренди.

Трендова куртка в образі зірки. Фото: Instagram/da_astafieva

Астаф'єва скомбінувала коротку куртку з широкими джинсами темно-синього кольору. Таким прийомом створюється баланс між об’ємом і лінією талії, підкреслюючи фігуру. До речі, широкі штани в стилі 90-х знову в моді.

Образ завершили черевики на масивній підошві у гірчичному відтінку. Яскравий колір розбавляє стриману палітру, додаючи динаміку образу та настрій. Це чудовий приклад, як можна впевнено грати з кольором і при цьому зберегти гармонію.

Такий лук є доказом того, що стиль не потребує зайвих деталей. Достатньо одного сильного елементу — стильної бордової куртки.

