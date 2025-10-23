Відео
Україна
Модна знахідка сезону — куртка, як у Даші Астаф'євої

Модна знахідка сезону — куртка, як у Даші Астаф'євої

Дата публікації: 23 жовтня 2025 11:22
Оновлено: 10:52
Найстильніша куртка сезону — як у Даші Астаф'євої
Даша Астаф'єва. Фото: Instagram/da_astafieva

Бордова шкіряна куртка — безперечний фаворит сезону осінь-зима 2025/2026. Вона стала стильною альтернативою класичним чорним і коричневим моделям, додаючи образам глибину та характер. It-girls обирають бордовий у форматі косух, бомберів або коротких тренчів — цей позачасовий елемент гардеробу легко оживляє навіть найпростіші образи.

Саме на такій куртці зробила акцент українська модель і співачка Даша Астаф'єва.

Читайте також:

Її образ — це поєднання ключових трендів сезону: багатошаровість, насичені кольори й смілива комбінація.

Наймодніша куртка цього сезону

Центральним елементом образа стала замшева куртка глибокого винного відтінку. Вона має дорогий й водночас дуже осінній вигляд. Класичний комір, накладні кишені з клапанами та блискавка дають моделі легкий вінтажний настрій і відтінок мілітарі-шарму. Замша зараз переживає справжній ренесанс — її обирають для сумок, взуття та верхнього одягу. Тож у цьому образі з’єднано відразу два модні тренди.

Куртка, що заслуговує на місце у вашому гардеробі
Трендова куртка в образі зірки. Фото: Instagram/da_astafieva

Астаф'єва скомбінувала коротку куртку з широкими джинсами темно-синього кольору. Таким прийомом створюється баланс між об’ємом і лінією талії, підкреслюючи фігуру. До речі, широкі штани в стилі 90-х знову в моді.

Образ завершили черевики на масивній підошві у гірчичному відтінку. Яскравий колір розбавляє стриману палітру, додаючи динаміку образу та настрій. Це чудовий приклад, як можна впевнено грати з кольором і при цьому зберегти гармонію.

Такий лук є доказом того, що стиль не потребує зайвих деталей. Достатньо одного сильного елементу — стильної бордової куртки.

Раніше ми писали про те, на що звертати увагу при виборі куртки на зиму, щоб вона була практичною. 

Також ми повідомляли, яка ще шкіряна куртка дуже популярна цієї осені.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
