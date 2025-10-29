Стильний вихід онучки Софії Ротару — трендова куртка сезону 2025

Соня Євдокименко. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve

Внучка легендарної Софії Ротару, Соня Євдокименко, рідко тішить підписників новими образами, тому ми скористалися нагодою розібрати її свіжий вихід. Цього разу привернула увагу не вечірня сукня і не гламурна фотосесія, а базовий, але продуманий образ, у центрі якого опинилася шкіряна куртка oversize.

Новим образом Євдокименко поділилась у своєму Instagram.

Верхній одяг в образі Соні Євдокименко

Коричнева куртка з м’якою фактурою та широким коміром ніби має характер. Вона не намагається привернути увагу, а просто "є" і створює настрій, доповнюючи будь-який осінній образі. Адже у такій куртці легко відчути себе впевненою, навіть якщо на вулиці дощ чи вітер.

Образ Соні Євдокименко. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve

Соня поєднала її з укороченою джинсовою сорочкою та широкими джинсами — по-своєму свіже і по-молодіжному вільно. Але така куртка має значно більше потенціалу. Вона має вдалий вигляд й з тонкою сукнею трикотажу, коли хочеться додати трохи жорсткості образу. Або зі спідницею максі та светром — для більш жіночного, м’якого варіанту.

Якщо ж хочеться створити образ "на кожен день", варто звернутися до класики: біла футболка, темні штани, кросівки й об’ємна шкіряна куртка зверху. Додайте містку сумку або невеликий рюкзак, щоб завершити образ. Такий лук підходить і для кави в місті, і для поїздки у вихідні.

Шкіряна куртка — це як пункт опори у гардеробі. Її можна вдягати з чим завгодно, і вона все одно не втратить своєї сили. Саме тому Соня Євдокименко вкотре довела, що простота, якщо вона зі смаком, завжди має впевнений вигляд.

