Найзручніше взуття цього сезону — носіть уже зараз

Модниці у захваті — найзручніше взуття холодного сезону
Угги — це не просто взуття, а більше відчуття тепла й затишку, яке хочеться взяти з собою в кожну зиму. І якщо колись їх носили лише вдома або на прогулянки в парк, то тепер угги стали частиною повноцінних міських образів. Вони додають розслабленості навіть найстриманішим лукам — головне знати, як їх стилізувати.
Про це написало видання Cosmopolitan.
Взуття, що поєднує моду й комфорт
Угги з пальто
Це класика, яка ніколи не підведе. Обирайте пальто вільного крою, вовняний або кашеміровий шарф і пару улюблених уггів — вийде комфортний, але не нудний образ. Такий варіант пасує і для прогулянок містом, і для коротких поїздок у кав’ярню.
Угги з трикотажним костюмом
Ідеальний варіант для тих, хто цінує затишок понад усе. Це поєднання має розслаблений, але продуманий вигляд. Додайте об’ємну сумку або коротку дублянку — тоді можна сміливо бігти у справах.
Угги зі спідницею або сукнею
Несподівано, але працює. М’яка текстура уггів контрастує з легкістю суконь, і саме в цьому весь шарм. Не забувайте про щільні колготки або високі шкарпетки, які можна трохи вигнути назовні, щоб створити ефект багатошаровості.
Угги та джинси з відворотами
Це улюблений прийом модниць із Нью-Йорка. Трохи недбалий вигляд робить образ живим. Джинси можна заправити в угги або залишити відкритими — усе залежить від настрою. Зверху додайте шкіряну куртку чи пуховик.
Угги та гетри чи акцентні шкарпетки
Деталь, яка змінює все. Виберіть гетри контрастного кольору або шкарпетки з малюнком — вони будуть мати грайливий, але стильний вигляд. Це той самий дрібний штрих, який робить звичайний лук особливим.
Не намагайтеся зробити образ "правильним" — дозвольте йому бути справжнім, як ви. Взимку важливо не лише не змерзнути, а й почуватися собою. І саме тому угги не здають позицій — бо вони не про моду, а про комфорт, який завжди залишається актуальним.
Раніше ми писали про те, які кросівки з минулого знову набирають шаленої популярності.
Також ми повідомляли, що чоботи, котрі прославила Кейт Мосс, зараз повернулись в тренди.
Читайте Новини.LIVE!