Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Модниці у захваті — найзручніше взуття холодного сезону

Модниці у захваті — найзручніше взуття холодного сезону

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 09:16
Оновлено: 09:20
Найзручніше взуття цього сезону — носіть уже зараз
Угги. Фото: freepik

Угги — це не просто взуття, а більше відчуття тепла й затишку, яке хочеться взяти з собою в кожну зиму. І якщо колись їх носили лише вдома або на прогулянки в парк, то тепер угги стали частиною повноцінних міських образів. Вони додають розслабленості навіть найстриманішим лукам — головне знати, як їх стилізувати.

Про це написало видання Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Взуття, що поєднує моду й комфорт

Угги з пальто

Це класика, яка ніколи не підведе. Обирайте пальто вільного крою, вовняний або кашеміровий шарф і пару улюблених уггів — вийде комфортний, але не нудний образ. Такий варіант пасує і для прогулянок містом, і для коротких поїздок у кав’ярню.

Угги можна носити з пальто на прикладі Сари Паркер
Джессіка Паркер. Фото: Cosmopolitan

Угги з трикотажним костюмом

Ідеальний варіант для тих, хто цінує затишок понад усе. Це поєднання має розслаблений, але продуманий вигляд. Додайте об’ємну сумку або коротку дублянку — тоді можна сміливо бігти у справах.

Угги з трикотажним костюмом - ідеальна комбінація
Угги з трикотажним костюмом. Фото з Instagram

Угги зі спідницею або сукнею

Несподівано, але працює. М’яка текстура уггів контрастує з легкістю суконь, і саме в цьому весь шарм. Не забувайте про щільні колготки або високі шкарпетки, які можна трохи вигнути назовні, щоб створити ефект багатошаровості.

Угги можна носити навіть під сукню чи спідницю
Угги зі спідницею. Фото з Instagram

Угги та джинси з відворотами

Це улюблений прийом модниць із Нью-Йорка. Трохи недбалий вигляд робить образ живим. Джинси можна заправити в угги або залишити відкритими — усе залежить від настрою. Зверху додайте шкіряну куртку чи пуховик.

Угги - найкращий вибір на холодний сезон
Угги з джинсами. Фото з Instagram

Угги та гетри чи акцентні шкарпетки

Деталь, яка змінює все. Виберіть гетри контрастного кольору або шкарпетки з малюнком — вони будуть мати грайливий, але стильний вигляд. Це той самий дрібний штрих, який робить звичайний лук особливим.

Не намагайтеся зробити образ "правильним" — дозвольте йому бути справжнім, як ви. Взимку важливо не лише не змерзнути, а й почуватися собою. І саме тому угги не здають позицій — бо вони не про моду, а про комфорт, який завжди залишається актуальним.

Раніше ми писали про те, які кросівки з минулого знову набирають шаленої популярності.

Також ми повідомляли, що чоботи, котрі прославила Кейт Мосс, зараз повернулись в тренди.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації