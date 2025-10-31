Найзручніше взуття цього сезону — носіть уже зараз

Угги. Фото: freepik

Угги — це не просто взуття, а більше відчуття тепла й затишку, яке хочеться взяти з собою в кожну зиму. І якщо колись їх носили лише вдома або на прогулянки в парк, то тепер угги стали частиною повноцінних міських образів. Вони додають розслабленості навіть найстриманішим лукам — головне знати, як їх стилізувати.

Взуття, що поєднує моду й комфорт

Угги з пальто

Це класика, яка ніколи не підведе. Обирайте пальто вільного крою, вовняний або кашеміровий шарф і пару улюблених уггів — вийде комфортний, але не нудний образ. Такий варіант пасує і для прогулянок містом, і для коротких поїздок у кав’ярню.

Джессіка Паркер. Фото: Cosmopolitan

Угги з трикотажним костюмом

Ідеальний варіант для тих, хто цінує затишок понад усе. Це поєднання має розслаблений, але продуманий вигляд. Додайте об’ємну сумку або коротку дублянку — тоді можна сміливо бігти у справах.

Угги з трикотажним костюмом. Фото з Instagram

Угги зі спідницею або сукнею

Несподівано, але працює. М’яка текстура уггів контрастує з легкістю суконь, і саме в цьому весь шарм. Не забувайте про щільні колготки або високі шкарпетки, які можна трохи вигнути назовні, щоб створити ефект багатошаровості.

Угги зі спідницею. Фото з Instagram

Угги та джинси з відворотами

Це улюблений прийом модниць із Нью-Йорка. Трохи недбалий вигляд робить образ живим. Джинси можна заправити в угги або залишити відкритими — усе залежить від настрою. Зверху додайте шкіряну куртку чи пуховик.

Угги з джинсами. Фото з Instagram

Угги та гетри чи акцентні шкарпетки

Деталь, яка змінює все. Виберіть гетри контрастного кольору або шкарпетки з малюнком — вони будуть мати грайливий, але стильний вигляд. Це той самий дрібний штрих, який робить звичайний лук особливим.

Не намагайтеся зробити образ "правильним" — дозвольте йому бути справжнім, як ви. Взимку важливо не лише не змерзнути, а й почуватися собою. І саме тому угги не здають позицій — бо вони не про моду, а про комфорт, який завжди залишається актуальним.

