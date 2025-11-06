Видео
Україна
Видео

Ботфорты снова в фокусе — самые модные модели сезона

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 14:05
обновлено: 13:48
Ботфорты, которые носят все модницы — возвращение культового тренда
Ботфорды. Фото: freepik

В сезоне осень-зима 2025/2026 сапоги over-the-knee, или просто ботфорты, наконец-то вышли из тени. Они перестали быть лишь практичной обувью на холод и превратились в главный акцент образа. Такие сапоги сегодня на своем пике популярности — они о смелости, уверенности и немного о вызове.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Какие сапоги актуальны в сезоне осень-зима 2025/2026

В этом сезоне дизайнеры по-новому переосмыслили знакомую форму. Одни сделали ставку на мягкую кожу, которая обволакивает ногу, будто вторая кожа. Другие же на игру с объемом: массивные подошвы, ремни, молнии, текстурные вставки. Все это добавляет характера, но без показной агрессии.

Виточена модель чобіт, що знову в моді
Stella McCartney. Фото: Vogue

Stella McCartney предлагает блеск и изящество — ее ботфорты напоминают о вечерних платьях, только в другом измерении. Balmain работают с архитектурой: мягкие складки, эффект струящейся ткани — и все это рядом с пальто свободного кроя. Altuzarra смешивает фактуры: гладкая кожа встречается с мехом, а короткие платья с шерстяными пальто создают ощущение тепла и роскоши.

Ralph Lauren и Khaite выбирают спокойные цвета — глубокие коричневые, серые, графитовые. Они предлагают носить ботфорты не только с платьями, но и с джинсами, что добавляет удобства без потери стиля. А вот Courrèges возвращает нас в 2010-е с лаковыми моделями, которые напоминают клубную эпоху.

Наймодніші чоботи цього сезону
Khaite. Фото: Vogue

Balenciaga, как всегда, играют на контрастах — сочетают высокие сапоги с техничными тканями, создавая ощущение движения большого города. Их ботфорты не про романтику, а про уверенность в ритме мегаполиса.

Високі чоботи мають елегантний вигляд
Balenciaga. Фото: Vogue

Сезон 2025/2026 — это время, когда ботфорты становятся не просто частью гардероба, а средством самовыражения. Они могут быть сдержанными или, наоборот, кожаными или тканевыми, минималистичными или украшенными деталями — главное, чтобы в них было удобно и чтобы они подчеркивали именно ваш стиль.

Ранее мы писали о том, какие сапоги идеально вписались в стиль Дженна Ортеги.

Также мы сообщали, какую стильную и практичную обувь стилисты советуют носить этой зимой.

мода тренды зима обувь стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
