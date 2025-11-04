Чоботи, як у Дженни Ортеги — елегантність із характером

Дженна Ортега. Фото: Getty Images/Patrick T. Fallon

Вікторіанські чоботи знову нагадують про себе — ті самі, з вузьким силуетом, шнурівкою та гострим носком. Вони ніби виринули з минулого, але цього разу з більш сучасним характером. У їхньому дизайні відчувається сила і театральність, але без надмірності. Саме тому їх так часто бачимо в образах модних інфлюенсерок і на подіумах осені-2025.

Про це пише Vogue.

Це взуття має свій характер: трохи готики, трохи драми і багато елегантності. Вікторіанські чоботи легко поєднати з чорним мереживом, плісированими спідницями, мінімалістичними костюмами або з довгими сукнями з оксамиту. Вони додають образу структури й впевненості — навіть якщо решта вбрання стримана, саме чоботи стають головним акцентом.

Чоботи у стилі Дженни Ортеги

Дизайнери теж не залишилися осторонь. У McQueen ці моделі представлені з перехресними шнурівками, витонченим мисом і глибокими відтінками червоного та чорного. Giorgio Armani показали м’якший варіант — більш спокійний, з округлою формою й рівною підошвою. Emporio Armani зробили ставку на практичність і трохи бунтарства, а Blumarine — на жіночність, подовживши силует і зробивши чоботи частиною вечірнього образу.

Blumarine. Фото: Vogue

Серед зірок головною прихильницею цього тренду стала Дженна Ортега. Її образи — це сучасна готика у найкращому сенсі. Вона носить вікторіанські чоботи з короткими сукнями, чорними панчохами та пальтами зі структурним плечем. Усе має сміливий, але гармонійний вигляд.

Дженна Ортега. Фото: Vogue

Такі чоботи не просто взуття, а спосіб заявити про себе. Вони додають впевненості, навіть якщо на вас простий светр і джинси. І, здається, саме тому цей стиль знову повернувся — щоб нагадати, що елегантність може бути різною.

