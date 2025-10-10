Відео
Підтримати ЗСУ
Головна Мода та краса Ботильйони вже не в тренді — що носити замість цієї класики

Ботильйони вже не в тренді — що носити замість цієї класики

Дата публікації: 10 жовтня 2025 13:08
Улюблені ботильйони залишаються в минулому — актуальні альтернативи
Дівчина в чоботах. Фото: freepik.com

Цього сезону Париж зустрічає модниць по-новому: ботильйони, які довгі роки були символом міського шику, поступово зникають із гардеробів. Їх замінили чоботи по коліно — високі, елегантні та неймовірно жіночні, які роблять образ завершеним і водночас витонченим.

Про це пише Who What Wear.

Читайте також:

Ці чоботи миттєво змінюють будь-який лук. Навіть проста джинсова спідниця або класичні брюки у поєднанні з таким взуттям мають дорогий й акуратний вигляд. Високі чоботи створюють ефект "тихої розкоші", підкреслюючи смак і стиль власниці.

З чим носять трендові чоботи цієї осені

Парижанки поєднують чоботи по коліно з міді-спідницями, пальтами oversize та об’ємними светрами. Класичні чорні або бежеві моделі підкреслюють стрункість ніг, а кольорові додають яскравості осінньому образу. Високі чоботи візуально подовжують ноги, роблять силует витонченішим і додають впевненості в кожному кроці, навіть коли на вулиці вітряно і холодно.

Чоботи по коліна зараз носитимуть майже усі
Чоботи по коліна в образі. Фото з Instagram

Ще одна перевага цього тренду в універсальності. Такі чоботи ідеально гармоніюють із замшевими пальтами, шкіряними спідницями, об’ємними светрами та навіть із легкими трикотажними сукнями. На відміну від масивного взуття, облягаюча форма має легкий й жіночний вигляд, не перевантажуючи образ, але водночас роблячи його завершеним і стильним.

Чоботи, що зроблять будь-який образ завершеним
Трендові чоботи. Фото з Instagram

Париж завжди задає тон світовій моді. Сьогодні чоботи по коліно перестали бути нішевим вибором і впевнено стають новим стандартом, який незабаром можна буде побачити в гардеробах модниць далеко за межами Франції. А ще вони додають відчуття впевненості і навіть простий прогулянковий лук із кавою в руках стає витонченим і гармонійним.

Раніше ми писали про те, які вінтажні туфлі раптово повернулись в тренди.

Також ми повідомляли, що Анна Саліванчук показала, як вдало стилізувати наймодніші чоботи цього сезону.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
