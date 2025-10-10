Видео
Ботильоны уже не в тренде — что носить вместо этой классики

Дата публикации 10 октября 2025 13:08
Любимые ботильоны остаются в прошлом — актуальные альтернативы
Девушка в сапогах. Фото: freepik.com

В этом сезоне Париж встречает модниц по-новому: ботильоны, которые долгие годы были символом городского шика, постепенно исчезают из гардеробов. Их заменили сапоги по колено —  высокие, элегантные и невероятно женственные, которые делают образ завершенным и одновременно утонченным.

Об этом пишет Who What Wear.

Читайте также:

Эти сапоги мгновенно меняют любой лук. Даже простая джинсовая юбка или классические брюки в сочетании с такой обувью выглядят дорого и аккуратно. Высокие сапоги создают эффект "тихой роскоши", подчеркивая вкус и стиль обладательницы.

С чем носят трендовые сапоги этой осенью

Парижанки сочетают сапоги по колено с миди-юбками, пальто oversize и объемными свитерами. Классические черные или бежевые модели подчеркивают стройность ног, а цветные добавляют яркости осеннему образу. Высокие сапоги визуально удлиняют ноги, делают силуэт изящнее и придают уверенности в каждом шаге, даже когда на улице ветрено и холодно.

Чоботи по коліна зараз носитимуть майже усі
Сапоги по колено в образе. Фото из Instagram

Еще одно преимущество этого тренда в универсальности. Такие сапоги идеально гармонируют с замшевыми пальто, кожаными юбками, объемными свитерами и даже с легкими трикотажными платьями. В отличие от массивной обуви, облегающая форма выглядит легко и женственно, не перегружая образ, но при этом делая его завершенным и стильным.

Чоботи, що зроблять будь-який образ завершеним
Трендовые сапоги. Фото из Instagram

Париж всегда задает тон мировой моде. Сегодня сапоги по колено перестали быть нишевым выбором и уверенно становятся новым стандартом, который вскоре можно будет увидеть в гардеробах модниц далеко за пределами Франции. А еще они придают ощущение уверенности и даже простой прогулочный лук с кофе в руках становится изящным и гармоничным.

Ранее мы писали о том, какие винтажные туфли внезапно вернулись в тренды.

Также мы сообщали, что Анна Саливанчук показала, как удачно стилизовать самые модные сапоги этого сезона.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
