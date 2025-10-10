Вінтажні туфлі, які знову в моді — класика, що надихає

Туфлі. Фото: freepik.com

Останнім часом полювання за вінтажними речами Фібі Файло стало справжнім спортом для модних колекціонерів. По всьому світу стилісти, дилери й фешн-консьєржі шукають будь-які сліди її дизайнерської спадщини — від легендарної сукні Chloé з банановим принтом до взуття з колекцій Old Céline. Усе, що створювала Файло, сьогодні має статус бажаного трофея.

До речі, саме вона стояла біля джерел естетики ugly shoes, перетворивши дивакувате на розкішне. Її туфлі на масивних підборах і сьогодні залишаються улюбленцями streetstyle-ікон.

Хто із зірок вже повернувся до вінтажних туфель

Нещодавно Марго Роббі вкотре нагадала, чому ім’я Фібі Файло досі на вустах. Акторка обрала мінісукню з принтом і поєднала її зі слінгбеками на масивному квадратному підборі — саме тією парою з колекції Céline весна-літо 2014. Її стиліст Ендрю Мукамал спеціально розшукав ці туфлі, щоб зробити образ акторки бездоганним.

Марго Роббі. Фото: Vogue

Ще у 2009 році, коли Фібі презентувала свою першу колекцію для Céline, модна критикиня Vogue Вікі Вудс зізнавалася, що мріє просто зняти туфлі з моделі на подіумі. І не дивно, адже рожеві ремінці, чорно-червоні каблуки з металевим блиском і бездоганні пропорції — усе це було про новий стиль, який Файло принесла у моду. Від adidas Superstar, у яких дизайнерка виходила на поклін, до асиметричних чобіт — вона завжди мала власне бачення, і воно ставало трендом.

Образ з вінтажним взуттям. Фото: Vogue

Сьогодні нові туфлі з іменної лінії Phoebe Philo коштують близько 900 фунтів стерлінгів (близько 50 тисяч гривень), але у них легко впізнати ту саму естетику: квадратний носок, розкльошений передній край, лаконічність без показної розкоші.

Еріка Райт, засновниця fashion-сервісу Sourcewhere, підтвердила, що речі Фібі Файло мають найбільший попит серед вінтажних запитів. "Близько 40% наших клієнтів шукають саме її дизайн", — каже вона.

Elliptic — це не просто туфлі, а символ витонченості без зусиль. Їхній незвичний силует ідеально вписується навіть у сучасні тренди. І, здається, саме в цьому секрет Файло: створювати речі, які не старіють.

