Стилісти назвали взуття, що найкраще пасує до джинсів

Стилісти назвали взуття, що найкраще пасує до джинсів

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 09:25
Взуття, що витіснило кеди — новий фаворит до джинсів
Чоботи із шкіри крокодила. Фото з Instagram

Минулої осені ми всі закохалися у замшеві чоботи — теплі, м’які, зручні. Але мода не стоїть на місці. Цього року головну роль у гардеробі отримали шкіряні боти з тисненням під крокодилячу шкіру. І схоже, що вони стануть головним взуттєвим хітом сезону.

Про це пише портал Who What Wear.

Читайте також:

Які чоботи найбільше пасують до джинсів

Не обов’язково шукати натуральну шкіру, адже сучасні бренди створюють якісні моделі зі штучних матеріалів, які мають не гірший вигляд. До нового тренду уже прислухалися модниці і на вулицях Лондона, Мілана й Нью-Йорка все частіше можна побачити образи з акцентом на ці чоботи.

Взуття зі шкіри крокодила в тренді
Трендове взуття. Фото з Instagram

Зірки та інфлюенсери роблять ставку на класичні відтінки — чорний, молочний, карамельний. Але серед фаворитів також з’явилися глибокий синій і насичений коричневий. Ці кольори чудово поєднуються з денімом — саме з джинсами такі чоботи будуть мати дуже ефектний вигляд.

Серед фаворитів зараз ця модель взуття
Чоботи, що стали хітом 2025. Фото з Instagram

І це не дивно, бо груба текстура деніму і глянсова поверхня шкіри створюють стильний контраст. Виходить справжній мікс простоти й розкоші, або, як кажуть стилісти, high-low fashion — коли звичайне поєднують із витонченим.

До того ж, шкіряні чоботи не бояться дощу, легко очищаються і не вимагають складного догляду. А ось замшеві, хоч і гарні, часто програють у цьому плані.

Чоботи, що не бояться дощу і легко очищаються
Чоботи зі шкіри крокодила. Фото з Instagram

Сьогодні можна знайти безліч варіантів — від високих ботфортів із широким голенищем до коротких моделей на невеликому підборі чи навіть без нього. Тож обрати "свою пару" зможе кожна.

Одне можна сказати точно, що цієї осені замша відпочиває, а крокодилячі боти впевнено крокують на модний п’єдестал.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
