Взуття, що витіснило кеди — новий фаворит до джинсів

Минулої осені ми всі закохалися у замшеві чоботи — теплі, м’які, зручні. Але мода не стоїть на місці. Цього року головну роль у гардеробі отримали шкіряні боти з тисненням під крокодилячу шкіру. І схоже, що вони стануть головним взуттєвим хітом сезону.

Не обов’язково шукати натуральну шкіру, адже сучасні бренди створюють якісні моделі зі штучних матеріалів, які мають не гірший вигляд. До нового тренду уже прислухалися модниці і на вулицях Лондона, Мілана й Нью-Йорка все частіше можна побачити образи з акцентом на ці чоботи.

Зірки та інфлюенсери роблять ставку на класичні відтінки — чорний, молочний, карамельний. Але серед фаворитів також з’явилися глибокий синій і насичений коричневий. Ці кольори чудово поєднуються з денімом — саме з джинсами такі чоботи будуть мати дуже ефектний вигляд.

І це не дивно, бо груба текстура деніму і глянсова поверхня шкіри створюють стильний контраст. Виходить справжній мікс простоти й розкоші, або, як кажуть стилісти, high-low fashion — коли звичайне поєднують із витонченим.

До того ж, шкіряні чоботи не бояться дощу, легко очищаються і не вимагають складного догляду. А ось замшеві, хоч і гарні, часто програють у цьому плані.

Сьогодні можна знайти безліч варіантів — від високих ботфортів із широким голенищем до коротких моделей на невеликому підборі чи навіть без нього. Тож обрати "свою пару" зможе кожна.

Одне можна сказати точно, що цієї осені замша відпочиває, а крокодилячі боти впевнено крокують на модний п’єдестал.

