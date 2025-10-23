Чи є в українській мові слово "брюки" — мовний лайфхак

Штани. Фото: freepik.com

В українській мові ми часто чуємо два схожі слова — "брюки" та "штани" . Здається, обидва варіанти правильні, але насправді — ні.

Мовознавець і викладач Олександр Авраменко пояснив, яке з них справді українське і чому важливо використовувати його правильно.

Як говорити, щоб не помилятися

Ще не так давно на вітринах магазинів або в оголошеннях можна побачити написи на кшталт: "Самі дешеві брюки!". І, як каже Авраменко, у цій короткій фразі відразу дві помилки.

Перша — це слово "брюки" . Воно запозичене з російської мови, тож є русизмом. Український варіант — "штани" . Саме це слово є в усіх словниках і вважаєте літературною нормою. Цікаво, що прикметник "брючний" усе ж залишився у вжитку. Наприклад, правильно казати "брючний костюм" або "брючна тканина" , але не "брюки" .

Штани. Фото: freepik.com

Друга помилка — це слово "самий" у значенні найвищого ступеня. Це теж елемент суржику. Правильно казати не "самий дешевий" , а "найдешевший" ; не "самий гарний" , а "найгарніший" .

"Наші словники не знають слова "брюки". Українське слово для цього елементу одягу — "штани"", — підкреслив мовознавець.

До речі, слово "штани" має давні українські корені. Воно з'явилося ще тоді, коли кожен елемент вбрання мав своє, унікальне національне слово. Тож, вживаючи "штани", ми не просто говоримо правильно, а зберігаємо мовну автентичність і повагу до своєї традицій. Отже, наступного разу, коли підете купувати новий одяг, пам'ятайте, що українці носять штани, а не брюки.

