Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса "Брюки" чи "штани" — яке слово українці вживають даремно

"Брюки" чи "штани" — яке слово українці вживають даремно

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 13:43
Оновлено: 10:50
Чи є в українській мові слово "брюки" — мовний лайфхак
Штани. Фото: freepik.com

В українській мові ми часто чуємо два схожі слова — "брюки" та "штани" . Здається, обидва варіанти правильні, але насправді — ні.

Мовознавець і викладач Олександр Авраменко пояснив, яке з них справді українське і чому важливо використовувати його правильно.

Реклама
Читайте також:

Як говорити, щоб не помилятися

Ще не так давно на вітринах магазинів або в оголошеннях можна побачити написи на кшталт: "Самі дешеві брюки!". І, як каже Авраменко, у цій короткій фразі відразу дві помилки.

Перша — це слово "брюки" . Воно запозичене з російської мови, тож є русизмом. Український варіант — "штани" . Саме це слово є в усіх словниках і вважаєте літературною нормою. Цікаво, що прикметник "брючний" усе ж залишився у вжитку. Наприклад, правильно казати "брючний костюм" або "брючна тканина" , але не "брюки" .

Як називати "брюки" українською мовою
Штани. Фото: freepik.com

Друга помилка — це слово "самий" у значенні найвищого ступеня. Це теж елемент суржику. Правильно казати не "самий дешевий" , а "найдешевший" ; не "самий гарний" , а "найгарніший" .

"Наші словники не знають слова "брюки". Українське слово для цього елементу одягу — "штани"", — підкреслив мовознавець.

До речі, слово "штани" має давні українські корені. Воно з'явилося ще тоді, коли кожен елемент вбрання мав своє, унікальне національне слово. Тож, вживаючи "штани", ми не просто говоримо правильно, а зберігаємо мовну автентичність і повагу до своєї традицій. Отже, наступного разу, коли підете купувати новий одяг, пам'ятайте, що українці носять штани, а не брюки.

Раніше ми писали про те, як в українській мові правильно називати "примерочну".

Також ми повідомляли, чи є таке слово як "сапоги" в українські мові.

мода українська мова цікаві факти стиль штани
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації