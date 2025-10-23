Есть ли в украинском языке слово "брюки" — полезный лайфхак

Штаны. Фото: freepik.com

В украинском языке мы часто слышим два похожих слова — "брюки" и "штаны". Кажется, оба варианта правильные, но на самом деле — нет.

Языковед и преподаватель Александр Авраменко объяснил, какое из них действительно украинское и почему важно использовать его правильно.

Реклама

Читайте также:

Как говорить, чтобы не ошибаться

Еще не так давно на витринах магазинов или в объявлениях можно увидеть надписи вроде: "Самые дешевые брюки!". И, как говорит Авраменко, в этой короткой фразе сразу две ошибки.

Первая — это слово "брюки". Оно заимствовано из русского языка, поэтому является русизмом. Украинский вариант — "штаны" . Именно это слово есть во всех словарях и считаете литературной нормой. Интересно, что прилагательное "брючный" все же осталось в употреблении. Например, правильно говорить "брючный костюм" или "брючная ткань", но не "брюки".

Брюки. Фото: freepik.com

Вторая ошибка — это слово "самий" в значении высшей степени. Это тоже элемент суржика. Правильно говорить не "самий дешевий", а "найдешевший"; не "самий гарний", а "найгарніший".

"Наши словари не знают слова "брюки". Украинское слово для этого элемента одежды — "штаны"", — подчеркнул языковед.

Кстати, слово "штаны" имеет древние украинские корни. Оно появилось еще тогда, когда каждый элемент одежды имел свое, уникальное национальное слово. Поэтому, употребляя "штаны", мы не просто говорим правильно, а сохраняем языковую аутентичность и уважение к своей традиции. Итак, в следующий раз, когда пойдете покупать новую одежду, помните, что украинцы носят штаны, а не брюки.

Ранее мы писали о том, как в украинском языке правильно называть "примерочную".

Также мы сообщали, есть ли такое слово как "сапоги" в украинском языке.