Модні штани, які ідеально пасують до високих чобіт

Дата публікації: 22 жовтня 2025 18:08
Оновлено: 16:32
Штани, що мають крутий вигляд з чобітками — фото
Високі чоботи. Фото: freepik.com

Якщо ви вже знайшли свої ідеальні осінні чоботи — високі, елегантні, ті, що хочеться носити щодня, — то наступне запитання виникає саме по собі: з чим їх поєднати? Бо класичні штани тут не завжди "дружать" із силуетом, а спідниці чи сукні не завжди доречні. Але вихід є, і він не просто стильний, а ще й надзвичайно зручний.

У Cosmopolitan розповіли про кюлоти — штани, які стали справжнім мастхевом осені 2025.

Читайте також:

Чому саме кюлоти в тренді

Кюлоти — це золота середина між шортами й класичними штанами. Вони відкривають взуття настільки, щоб його було видно, але при цьому залишають ноги в теплі. Такі штани ідеально пасують до високих чобіт — не зминаються, не "з’їжджають" і додають образу гарної геометрії. А ще в них завжди є той французький шарм, який створює відчуття effortless chic — стиль без зусиль.

Кюлоти підкорюють тренди цього сезону
Кюлоти в образі. Фото з Instagram

Як носити восени

Спробуйте поєднати шкіряні або замшеві кюлоти з об’ємним светром і високими чобітьми на підборах — це буде найелегантніший варіант для офісу чи кави з подругою. А якщо хочеться трохи розслабленого вайбу, то оберіть варіант із деніму або костюмної тканини й додайте тренч чи коротку дублянку. Вийде образ, що буде мати продуманий, але природний вигляд.

Штани, що підійдуть для розслабленого вайбу
Стильний, але продуманий до дрібниць образ. Фото з Instagram

Ідеї комбінацій

  • Кюлоти з високими чоботами та в’язаний кардиган — ідеальний дует для прохолодних днів.
  • Шкіряні кюлоти та біла сорочка oversize — сучасна класика, яка завжди працює.
  • Джинсові кюлоти та тренч кольору карамелі — варіант для міських прогулянок.
  • Вовняні кюлоти та блуза з бантом — стримано, але дуже жіночно.
Елегантний образ, що хочеться носити щодня
Модний образ з кюлотами. Фото з Instagram

Кюлоти — це не просто штани. Це про впевненість, свободу рухів і відчуття стилю, яке не залежить від модних правил. Тож не бійтеся експериментувати й додайте цю модель у свій осінній гардероб — вона гарантовано зробить ваші образи помітними й стильними.

Раніше ми писали про те, які образи з класичними штанами можна розглянути для себе цієї осені.

Також ми повідомляли, що Андре Тан перерахував модні фасони штанів на цей сезон.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
