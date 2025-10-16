"Зимові чоботи" чи "сапоги" — правильна українська назва взуття

Жіночі чоботи. Фото: freepik.com

Українці часто вживають слова з російської, навіть не помічаючи цього. Одне з найпоширеніших — "сапоги". Багато хто каже "зимні сапожки", коли розповідає про нове взуття для холодної пори року. Але насправді обидва слова — суржикові.

Як правильно українською називати "сапоги"

У нашій мові не кажуть "зимний" у значенні "для зими". Взуття буває зимовим, а не "зимним". А замість "сапоги" чи "сапожки" правильно казати "чоботи" або "чобітки". Тобто коректно буде "зимові чоботи" або "теплі чобітки".

Цікаво, що в українській мові є кілька давніх, колоритних слів для чобіт:

"сап’янці" — чоботи з тонкої шкіри сап’яну;

"чалапути" — народна назва для високого взуття;

"шкарбани" — старовинне слово, яке використовували ще у XIX столітті.

Навіть прислів’я у нас часто підхоплюють з російської, як-от "два сапога — пара". Українською це можна передати так само, але цікавіше звучить у контексті: про людей, які схожі за характером, звичками чи поведінкою.

Гарні чоботи. Фото: freepik.com

Тож правило просте: якщо хочете говорити чисто українською — замініть "сапоги" на "чоботи", а "зимний" на "зимовий". Це маленька зміна, яка робить мову природною і милозвучною.

І ще маленький лайфхак: коли обираєте взуття в магазині, у повсякденній розмові краще казати "теплі зимові чоботи", а не "зимні сапожки". Так ваше мовлення стане більш живим, природним і приємним для слуху.

