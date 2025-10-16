Відео
Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:40
"Зимові чоботи" чи "сапоги" — правильна українська назва взуття
Жіночі чоботи. Фото: freepik.com

Українці часто вживають слова з російської, навіть не помічаючи цього. Одне з найпоширеніших — "сапоги". Багато хто каже "зимні сапожки", коли розповідає про нове взуття для холодної пори року. Але насправді обидва слова — суржикові.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Як правильно українською називати "сапоги"

У нашій мові не кажуть "зимний" у значенні "для зими". Взуття буває зимовим, а не "зимним". А замість "сапоги" чи "сапожки" правильно казати "чоботи" або "чобітки". Тобто коректно буде "зимові чоботи" або "теплі чобітки".

Цікаво, що в українській мові є кілька давніх, колоритних слів для чобіт:

  • "сап’янці" — чоботи з тонкої шкіри сап’яну;
  • "чалапути" — народна назва для високого взуття;
  • "шкарбани" — старовинне слово, яке використовували ще у XIX столітті.

Навіть прислів’я у нас часто підхоплюють з російської, як-от "два сапога — пара". Українською це можна передати так само, але цікавіше звучить у контексті: про людей, які схожі за характером, звичками чи поведінкою.

Як правильно називати українською мовою зимове взуття
Гарні чоботи. Фото: freepik.com

Тож правило просте: якщо хочете говорити чисто українською — замініть "сапоги" на "чоботи", а "зимний" на "зимовий". Це маленька зміна, яка робить мову природною і милозвучною.

І ще маленький лайфхак: коли обираєте взуття в магазині, у повсякденній розмові краще казати "теплі зимові чоботи", а не "зимні сапожки". Так ваше мовлення стане більш живим, природним і приємним для слуху.

Раніше ми писали про те, які кросівки можуть підійти на зиму.

Також ми повідомляли про модель взуття, що буде актуальним весною та влітку 2026.

мода українська мова взуття цікаві факти стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
