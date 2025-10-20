Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Мовна пастка — як правильно сказати українською "примерочна"

Мовна пастка — як правильно сказати українською "примерочна"

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 13:44
Оновлено: 11:15
Як українською буде "примерочна" — перевірте себе
Дівчина в магазині. Фото: freepik.com

У повсякденному мовленні ми часто навіть не замислюємося, звідки взялися ті чи інші слова. Деякі з них залишилися нам у спадок ще з радянських часів — коли українська мова зазнавала впливу російської, і безліч побутових назв просто калькували. Одне з таких слів — "примерочна".

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Майже в кожному магазині можна почути: "Примерочна там" або "Зайдіть у примерочну". Але якщо ми хочемо говорити правильною українською, варто знати, що це слово — не наше.

Як правильно буде звучати слово "примерочна"

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови, правильний український відповідник — "приміряльня". Це приміщення або кабінка, де покупець може приміряти одяг перед тим, як його купити. Тобто не "примерити", а приміряти і не в "примерочній", а саме в приміряльні.

Чим замінити слово "примерочна"
Магазин. Фото: freepik.com

Слово "примерочна" — типовий приклад мовної кальки з російської. Воно утворене за тим самим принципом, що й інші старі слова на кшталт "булочна" (замість пекарня) чи "закусочна" (замість їдальня, кафе або буфет). Такі форми з’явилися через спрощене копіювання чужих моделей і з часом прижилися в побуті.

Мовознавці наголошують, що турбота про чистоту мови — це не снобізм і не формальність. Це прояв поваги до власної культури. Коли ми вживаємо питомі слова, ми ніби зшиваємо нашу мову назад, відновлюємо її природне звучання.

Як звучить правильно і природно

  • "Я піду в приміряльню — хочу перевірити, чи мені пасує ця сукня".
  • "Приміряльня в кінці залу, поруч із дзеркалом".
  • "У приміряльні є зручні гачки для речей".

І погодься — слово "приміряльня" звучить набагато м’якше й милозвучніше, ніж грубе "примерочна". Тож наступного разу, коли підете до магазину, не бійтеся виправити навіть продавця — не з повчанням, а з усмішкою: "Вибачте, а де у вас приміряльня?".

Бо мова — це не просто слова. Це наша ідентичність, наша звичка говорити красиво й по-українськи.

Раніше ми писали про те, які модні речі варто купити цього місяця. 

Також ми повідомляли, чому варто звертати увагу на бирки Zara при покупці речей там.

мода українська мова магазини цікаві факти стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації