Як українською буде "примерочна" — перевірте себе

Дівчина в магазині. Фото: freepik.com

У повсякденному мовленні ми часто навіть не замислюємося, звідки взялися ті чи інші слова. Деякі з них залишилися нам у спадок ще з радянських часів — коли українська мова зазнавала впливу російської, і безліч побутових назв просто калькували. Одне з таких слів — "примерочна".

Про це пише ТСН.

Майже в кожному магазині можна почути: "Примерочна там" або "Зайдіть у примерочну". Але якщо ми хочемо говорити правильною українською, варто знати, що це слово — не наше.

Як правильно буде звучати слово "примерочна"

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови, правильний український відповідник — "приміряльня". Це приміщення або кабінка, де покупець може приміряти одяг перед тим, як його купити. Тобто не "примерити", а приміряти і не в "примерочній", а саме в приміряльні.

Магазин. Фото: freepik.com

Слово "примерочна" — типовий приклад мовної кальки з російської. Воно утворене за тим самим принципом, що й інші старі слова на кшталт "булочна" (замість пекарня) чи "закусочна" (замість їдальня, кафе або буфет). Такі форми з’явилися через спрощене копіювання чужих моделей і з часом прижилися в побуті.

Мовознавці наголошують, що турбота про чистоту мови — це не снобізм і не формальність. Це прояв поваги до власної культури. Коли ми вживаємо питомі слова, ми ніби зшиваємо нашу мову назад, відновлюємо її природне звучання.

Як звучить правильно і природно

"Я піду в приміряльню — хочу перевірити, чи мені пасує ця сукня".

"Приміряльня в кінці залу, поруч із дзеркалом".

"У приміряльні є зручні гачки для речей".

І погодься — слово "приміряльня" звучить набагато м’якше й милозвучніше, ніж грубе "примерочна". Тож наступного разу, коли підете до магазину, не бійтеся виправити навіть продавця — не з повчанням, а з усмішкою: "Вибачте, а де у вас приміряльня?".

Бо мова — це не просто слова. Це наша ідентичність, наша звичка говорити красиво й по-українськи.

