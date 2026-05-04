Chanel здивували новим взуттям без підошви: як відреагувала мережа

Показ Chanel Cruise 2027. Кадр з відео

Поки ми звикали до дивних кросівок та величезних платформ, Chanel вирішили піти ще далі — вони просто прибрали з взуття підошву. На недавньому показі круїзної колекції 2027 у Біарріці бренд представив, мабуть, найбільш суперечливу новинку сезону. Це босоніжки, від яких залишилася лише назва та задня частина.

Новини.LIVE розповість, в чому їх особливість.

Нове взуття від Chanel 2026 року

Конструкція має максимально дивний вигляд: декілька тонких ремінців обхоплюють п’яту та щиколотку, тримаючи на собі невеликий каблук. Передня ж частина стопи залишається абсолютно голою. Коли модель іде по подіуму, створюється повна ілюзія того, що вона боса, а "взуття" просто переслідує її по п’ятах.

Матьє Блазі, креативний директор дому, каже, що так він бачить сучасне прочитання класики від самої Коко Шанель. Мовляв, це про свободу, морське повітря та естетику старих курортів. Але фанати бренду таку філософію оцінили не всі.

I can’t believe famous brands invest energy & resources into ridiculous fashion stunts like @CHANEL no sole shoes for example. pic.twitter.com/qBcuhOYuJE Читайте також: May 1, 2026

Інтернет вибухнув коментарями, як тільки перші фото потрапили в мережу. Люди не стримуються в іронії, називаючи новинку "взуттям для тих, хто не збирається ходити".

Ось що пишуть користувачі:

"Це офіційно: у моди закінчилися ідеї. Нам продають половину туфлі за ціною літака".

"Ідеальний варіант для рецесії — економимо на підошві".

Також люди жартують, як в такому взутті "комфортно" буде ходити після дощу. Але якщо ви раптом вирішили, що вам життєво необхідні ці ремінці на підборах, готуйте гаманець. Попередня ціна новинки — близько 2999 доларів.

Раніше ми писали про те, який тренд 2000-х знову актуальний. На це варто звернути при оновленні гардеробу.

Також ми повідомляли, яка сукня буде в моді цього літа. Модні бренди показали модель, яка не залишить байдужим.