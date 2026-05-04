Chanel удивили новой обувью без подошвы: как отреагировала сеть

Chanel презентовал необычную обувь: реакция в сети
Пока мы привыкали к странным кроссовкам и огромным платформам, Chanel решили пойти еще дальше — они просто убрали из обуви подошву. На недавнем показе круизной коллекции 2027 в Биаррице бренд представил, пожалуй, самую противоречивую новинку сезона. Это босоножки, от которых осталось только название и задняя часть.
Новини.LIVE расскажет, в чем их особенность.
Новая обувь от Chanel 2026 года
Конструкция выглядит максимально странно: несколько тонких ремешков обхватывают пятку и лодыжку, держа на себе небольшой каблук. Передняя же часть стопы остается абсолютно голой. Когда модель идет по подиуму, создается полная иллюзия того, что она босая, а "обувь" просто преследует ее по пятам.
Матье Блази, креативный директор дома, говорит, что так он видит современное прочтение классики от самой Коко Шанель. Мол, это про свободу, морской воздух и эстетику старых курортов. Но фанаты бренда такую философию оценили не все.
Не могу поверить, что известные бренды вкладывают энергию & ресурсы в нелепые модные трюки, как @CHANEL no sole shoes for example. pic.twitter.com/qBcuhOYuJE- Paula Gomez (@PaulaGomez) 1 мая 2026 г .
Интернет взорвался комментариями, как только первые фото попали в сеть. Люди не сдерживаются в иронии, называя новинку "обувью для тех, кто не собирается ходить".
Вот что пишут пользователи:
- "Это официально: у моды закончились идеи. Нам продают половину туфли по цене самолета".
- "Идеальный вариант для рецессии — экономим на подошве".
Также люди шутят, как в такой обуви "комфортно" будет ходить после дождя. Но если вы вдруг решили, что вам жизненно необходимы эти ремешки на каблуке, готовьте кошелек. Предварительная цена новинки — около 2999 долларов.
