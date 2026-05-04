Chanel удивили новой обувью без подошвы: как отреагировала сеть

Показ Chanel Cruise 2027. Кадр из видео

Пока мы привыкали к странным кроссовкам и огромным платформам, Chanel решили пойти еще дальше — они просто убрали из обуви подошву. На недавнем показе круизной коллекции 2027 в Биаррице бренд представил, пожалуй, самую противоречивую новинку сезона. Это босоножки, от которых осталось только название и задняя часть.

Новини.LIVE расскажет, в чем их особенность.

Новая обувь от Chanel 2026 года

Конструкция выглядит максимально странно: несколько тонких ремешков обхватывают пятку и лодыжку, держа на себе небольшой каблук. Передняя же часть стопы остается абсолютно голой. Когда модель идет по подиуму, создается полная иллюзия того, что она босая, а "обувь" просто преследует ее по пятам.

Матье Блази, креативный директор дома, говорит, что так он видит современное прочтение классики от самой Коко Шанель. Мол, это про свободу, морской воздух и эстетику старых курортов. Но фанаты бренда такую философию оценили не все.

Не могу поверить, что известные бренды вкладывают энергию & ресурсы в нелепые модные трюки, как @CHANEL no sole shoes for example. pic.twitter.com/qBcuhOYuJE Читайте также: 1 мая 2026 г .

Интернет взорвался комментариями, как только первые фото попали в сеть. Люди не сдерживаются в иронии, называя новинку "обувью для тех, кто не собирается ходить".

Вот что пишут пользователи:

"Это официально: у моды закончились идеи. Нам продают половину туфли по цене самолета".

"Идеальный вариант для рецессии — экономим на подошве".

Также люди шутят, как в такой обуви "комфортно" будет ходить после дождя. Но если вы вдруг решили, что вам жизненно необходимы эти ремешки на каблуке, готовьте кошелек. Предварительная цена новинки — около 2999 долларов.

Ранее мы писали о том, какой тренд 2000-х снова актуален. На это стоит обратить при обновлении гардероба.

Также мы сообщали, какое платье будет в моде этим летом. Модные бренды показали модель, которая не оставит равнодушным.