Замість спідниці: як носити мікрошорти, щоб це мало дорогий вигляд

Дівчина в джинсових коротких шортах. Фото: magnific

Мікрошорти давно перестали бути одягом виключно для пляжних вечірок чи музичних фестивалів. Сьогодні дизайнери впевнено виводять їх на міські тротуари, доводячи, що навіть настільки відверта річ може мати стильний та доречний вигляд. Весь секрет у правильній стилізації.

Новини.LIVE з посиланням на матеріал Elle пояснить, як приборкати цей тренд у 2026 році.

Як стилізувати тренд на короткі шорти у 2026 році

Найбезпечніший варіант — поєднувати мікрошорти з чимось максимально закритим і об’ємним зверху. Це може бути класичне поло, худі або вільна вітрівка з високим коміром.

Якщо ж хочеться додати трохи екстравагантності образу, придивіться до стилю байкерів. Коротка шкіряна куртка в поєднанні з мінішортами створює зухвалий, але цілісний силует.

Ще один із найстильніших прийомів сезону — комбінація екстремально короткого низу та подовженого верху. Тонкий літній тренч або легке пальто, що летить під час ходьби, створюють дуже цікаву динаміку. Коли шорти майже не помітні під довгим одягом, образ стає загадковим і візуально витягує зріст.

Читайте також:

Fendi SS26. Фото з Elle

Для тих, хто любить ніжніші образи, порятунком стане естетика бохо. Мереживні топи, блузи з об’ємними рукавами та багатошарові жилети чудово врівноважують відкриті ноги. Таке вбрання має жіночний і легкий вигляд.

Shiatzy Chen SS26. Фото Elle

Також таку складну річ як мікрошорти можна інтегрувати у вечірній чи більш формальний вихід. На цей випадок вам можуть знадобитися:

блейзер, який за довжиною збігається з шортами або навіть трохи їх перекриває;

фактурний твід, шовк або якісна костюмна тканина;

шовкова блуза з бантом або лаконічна сорочка додадуть образу серйозності.

Працюючи з мікрошортами, важливо пам’ятати про пропорції. Якщо ви максимально оголюєте ноги, верх має бути спокійнішим, складнішим або об’ємнішим. Це дозволяє змістити акцент на цікаві деталі крою чи аксесуари.

Раніше ми писали про те, які сумки стануть ідеальним доповненням ваших образів у 2026 році. Зверніть увагу саме на ці моделі з однією деталлю, яка і робить сумки особливими.

Також ми повідомляли, яка річ на думку Андре Тана може вписатися в будь-який образ цього сезону. Вона має бути в гардеробі кожної стильної жінки.