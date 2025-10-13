Модні двоколірні туфлі Chanel весна-літо 2026 — огляд тренду

Chanel знову в тренді — наймодніше взуття сезону весна-літо 2026
На фоні космічних декорацій новий показ Chanel став справжнім маніфестом сучасності та свободи. Матьє Блазі переглянув класичні архіви Дому і запропонував нове бачення культових силуетів. Подіум перетворився на космічну арену, де двоколірні туфлі, мюлі, дербі та босоніжки з ремінцями задавали ритм кожного виходу моделей.
Про це повідомляє видання Vogue.
Яке легендарне взуття повернулось в тренди
Легендарні two-tone pumps, які Коко Шанель створила ще в 1957 році, знову повернулися — цього разу у м’якій, сучасній формі човників, які відчутно підкреслюють легкість і грацію ходи.
Кольори чергувалися несподівано. Були представлені класичні бежеві з чорним носком, строгі чорні з білим і сміливі чорні з фісташковим, що додавали яскравий акцент образу. Але класика залишилася актуальною: бежеві шкіряні човники з чорним лакованим носком мали елегантний вигляд під твідовими штанами, створюючи витончений контраст текстур.
Мюлі поєднали матову шкіру з глянцевим мисом, підкреслюючи дуальність стилю. Босоніжки в контрасті чорного та білого мали ретрофутуристичний і гармонійний вигляд, і ідеально вписалися у космічну атмосферу шоу. А бордові дербі на плоскій підошві додавали відчуття невимушеності, закликаючи до легких прогулянок у будь-який час дня.
Одним словом, це ідеальне взутя, яке поєдналась класика і сучасність. Воно може стати доповнення будь-якого трендового образу цієї осені.
