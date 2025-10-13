Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Chanel знову в тренді — наймодніше взуття сезону весна-літо 2026

Chanel знову в тренді — наймодніше взуття сезону весна-літо 2026

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 13:10
Модні двоколірні туфлі Chanel весна-літо 2026 — огляд тренду
Двоколірне взуття. Фото: Vogue

На фоні космічних декорацій новий показ Chanel став справжнім маніфестом сучасності та свободи. Матьє Блазі переглянув класичні архіви Дому і запропонував нове бачення культових силуетів. Подіум перетворився на космічну арену, де двоколірні туфлі, мюлі, дербі та босоніжки з ремінцями задавали ритм кожного виходу моделей.

Про це повідомляє видання Vogue.

Реклама
Читайте також:

Яке легендарне взуття повернулось в тренди

Легендарні two-tone pumps, які Коко Шанель створила ще в 1957 році, знову повернулися — цього разу у м’якій, сучасній формі човників, які відчутно підкреслюють легкість і грацію ходи.

Класичне взуття, що ідеально впишеться в сучасний стиль
Легендарні two-tone pumps. Фото: Vogue

Кольори чергувалися несподівано. Були представлені класичні бежеві з чорним носком, строгі чорні з білим і сміливі чорні з фісташковим, що додавали яскравий акцент образу. Але класика залишилася актуальною: бежеві шкіряні човники з чорним лакованим носком мали елегантний вигляд під твідовими штанами, створюючи витончений контраст текстур.

Дуже ефектне взуття на весну-літо 2026
Ефектне взуття. Фото: Vogue

Мюлі поєднали матову шкіру з глянцевим мисом, підкреслюючи дуальність стилю. Босоніжки в контрасті чорного та білого мали ретрофутуристичний і гармонійний вигляд, і ідеально вписалися у космічну атмосферу шоу. А бордові дербі на плоскій підошві додавали відчуття невимушеності, закликаючи до легких прогулянок у будь-який час дня.

Туфлі, що будуть актуальними наступного року
Модні туфлі. Фото: Vogue

Одним словом, це ідеальне взутя, яке поєдналась класика і сучасність. Воно може стати доповнення будь-якого трендового образу цієї осені.

Раніше ми писали про те, яке взуття прийшло на зміну ботильйонам цього сезону.

Також ми повідомляли про нові трендові чоботи, що стануть ідеальним доповненням джинсам.

мода тренди взуття стиль 2026 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації