Модные двухцветные туфли Chanel весна-лето 2026 — обзор тренда

Двухцветная обувь. Фото: Vogue

На фоне космических декораций новый показ Chanel стал настоящим манифестом современности и свободы. Матье Блази пересмотрел классические архивы Дома и предложил новое видение культовых силуэтов. Подиум превратился в космическую арену, где двухцветные туфли, мюли, дерби и босоножки с ремешками задавали ритм каждому выходу моделей.

Об этом сообщает издание Vogue.

Легендарные two-tone pumps, которые Коко Шанель создала еще в 1957 году, снова вернулись — на этот раз в мягкой, современной форме лодочек, которые ощутимо подчеркивают легкость и грацию походки.

Легендарные two-tone pumps. Фото: Vogue

Цвета чередовались неожиданно. Были представлены классические бежевые с черным носком, строгие черные с белым и смелые черные с фисташковым, добавляющие яркий акцент образу. Но классика осталась актуальной: бежевые кожаные лодочки с черным лакированным носком смотрелись элегантно под твидовыми брюками, создавая изящный контраст текстур.

Эффектная обувь. Фото: Vogue

Мюли соединили матовую кожу с глянцевым мысом, подчеркивая дуальность стиля. Босоножки в контрасте черного и белого выглядели ретрофутуристично и гармонично, и идеально вписались в космическую атмосферу шоу. А бордовые дерби на плоской подошве добавляли ощущение непринужденности, призывая к легким прогулкам в любое время дня.

Модные туфли. Фото: Vogue

Одним словом, это идеальная обувь, в которой соединилась классика и современность. Она может стать дополнение любого трендового образа этой осенью.

