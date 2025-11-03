Відео
Дата публікації: 3 листопада 2025 18:31
Оновлено: 13:13
Чи голити чоловікам ноги — за і проти тренду 2025
Чоловічі ноги. Фото: freepik

Питання про те, чи варто чоловікам голити ноги, уже давно не здається дивним. Ще кілька десятиліть тому це вважали чисто "жіночою справою", але зараз ситуація змінилася. Все більше хлопців віддають перевагу гладкій шкірі — хтось через спорт, хтось через естетику, а дехто просто тому, що йому так зручніше.

Новини.LIVE пояснить, чому так відбувається.

Гоління ніг не займає багато часу, але дає відчуття доглянутості. Особливо, якщо ви часто буваєте в басейні, тренажерці чи просто любите шорти. Головне — знати, як робити це без подразнень і неприємних наслідків.

Навіщо чоловіки голять ноги

Якщо коротко — причин безліч. За статистикою, майже половина чоловіків у світі позбавляються волосся на ногах, і це вже зовсім не виняток.

  • Спорт. Плавці, велосипедисти, легкоатлети — більшість із них не уявляють тренування без гладкої шкіри. Без волосся тіло менше опирається воді чи повітрю, а м’язи виглядають чіткіше.
  • Бодібілдинг. На сцені оцінюють не волохатість, а рельєф. Гладке тіло краще передає кожен м’яз, тому чоловіки перед змаганнями виголюють усе до сантиметра.
  • Медицина. Перед операціями, перев’язками чи гіпсом волосся обов’язково видаляють. Інакше потім біль та неприємні відчуття гарантовані.
  • Татуювання. Майстри працюють лише по гладкій шкірі — так татуювання виходить точним і рівним.

А є ще проста естетика. Комусь просто приємніше бачити акуратні ноги, без густої рослинності.

Чоловіки все частіше обирають гладкі ноги
Чоловік на пляжі. Фото: freepik

Плюси та мінуси гоління

Якщо не брати до уваги час і небажання возитися з бритвою, у процедури є свої очевидні плюси:

  • Шкіра стає чистішою, легше наносити крем чи гель.
  • Тіло виглядає доглянутим — особливо, якщо це важливо для професії або спорту.
  • Невеликі ранки гояться швидше, без волосків, що можуть заважати.
  • Під час масажу чи фізіопроцедур шкіра не тягнеться й не дратується.

А з мінусів — хіба що час і догляд. Волосся відростає швидко, може колотися або викликати свербіж. Та й леза чи тримери потребують регулярного оновлення. Але це все дрібниці, якщо вам подобається результат.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
