Почему все больше мужчин выбирают бритье ног

Дата публикации 3 ноября 2025 18:31
обновлено: 13:13
Брить ли мужчинам ноги — за и против тренда 2025 года
Мужские ноги. Фото: freepik

Вопрос о том, стоит ли мужчинам брить ноги, уже давно не кажется странным. Еще несколько десятилетий назад это считали чисто "женским делом", но сейчас ситуация изменилась. Все больше парней отдают предпочтение гладкой коже — кто-то из-за спорта, кто-то из-за эстетики, а некоторые просто потому, что ему так удобнее.

Новини.LIVE объяснит, почему так происходит.

Читайте также:

Бритье ног не занимает много времени, но дает ощущение ухоженности. Особенно, если вы часто бываете в бассейне, тренажерке или просто любите шорты. Главное — знать, как делать это без раздражений и неприятных последствий.

Зачем мужчины бреют ноги

Если коротко — причин множество. По статистике, почти половина мужчин в мире избавляются от волос на ногах, и это уж совсем не исключение.

  • Спорт. Пловцы, велосипедисты, легкоатлеты — большинство из них не представляют тренировки без гладкой кожи. Без волос тело меньше сопротивляется воде или воздуху, а мышцы выглядят четче.
  • Бодибилдинг. На сцене оценивают не волосатость, а рельеф. Гладкое тело лучше передает каждую мышцу, поэтому мужчины перед соревнованиями выбривают все до сантиметра.
  • Медицина. Перед операциями, перевязками или гипсом волосы обязательно удаляют. Иначе потом боль и неприятные ощущения гарантированы.
  • Татуировки. Мастера работают только по гладкой коже — так татуировка получается точной и ровной.

А есть еще простая эстетика. Кому-то просто приятнее видеть аккуратные ноги, без густой растительности.

Чоловіки все частіше обирають гладкі ноги
Мужчина на пляже. Фото: freepik

Плюсы и минусы бритья

Если не брать во внимание время и нежелание возиться с бритвой, у процедуры есть свои очевидные плюсы:

  • Кожа становится чище, легче наносить крем или гель.
  • Тело выглядит ухоженным — особенно, если это важно для профессии или спорта.
  • Небольшие ранки заживают быстрее, без волосков, которые могут мешать.
  • Во время массажа или физиопроцедур кожа не тянется и не раздражается.

А из минусов — разве что время и уход. Волосы отрастают быстро, могут колоться или вызывать зуд. Да и лезвия или триммеры нуждаются в регулярном обновлении. Но это все мелочи, если вам нравится результат.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
