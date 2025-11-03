Брить ли мужчинам ноги — за и против тренда 2025 года

Почему все больше мужчин выбирают бритье ног
Вопрос о том, стоит ли мужчинам брить ноги, уже давно не кажется странным. Еще несколько десятилетий назад это считали чисто "женским делом", но сейчас ситуация изменилась. Все больше парней отдают предпочтение гладкой коже — кто-то из-за спорта, кто-то из-за эстетики, а некоторые просто потому, что ему так удобнее.
Новини.LIVE объяснит, почему так происходит.
Бритье ног не занимает много времени, но дает ощущение ухоженности. Особенно, если вы часто бываете в бассейне, тренажерке или просто любите шорты. Главное — знать, как делать это без раздражений и неприятных последствий.
Зачем мужчины бреют ноги
Если коротко — причин множество. По статистике, почти половина мужчин в мире избавляются от волос на ногах, и это уж совсем не исключение.
- Спорт. Пловцы, велосипедисты, легкоатлеты — большинство из них не представляют тренировки без гладкой кожи. Без волос тело меньше сопротивляется воде или воздуху, а мышцы выглядят четче.
- Бодибилдинг. На сцене оценивают не волосатость, а рельеф. Гладкое тело лучше передает каждую мышцу, поэтому мужчины перед соревнованиями выбривают все до сантиметра.
- Медицина. Перед операциями, перевязками или гипсом волосы обязательно удаляют. Иначе потом боль и неприятные ощущения гарантированы.
- Татуировки. Мастера работают только по гладкой коже — так татуировка получается точной и ровной.
А есть еще простая эстетика. Кому-то просто приятнее видеть аккуратные ноги, без густой растительности.
Плюсы и минусы бритья
Если не брать во внимание время и нежелание возиться с бритвой, у процедуры есть свои очевидные плюсы:
- Кожа становится чище, легче наносить крем или гель.
- Тело выглядит ухоженным — особенно, если это важно для профессии или спорта.
- Небольшие ранки заживают быстрее, без волосков, которые могут мешать.
- Во время массажа или физиопроцедур кожа не тянется и не раздражается.
А из минусов — разве что время и уход. Волосы отрастают быстро, могут колоться или вызывать зуд. Да и лезвия или триммеры нуждаются в регулярном обновлении. Но это все мелочи, если вам нравится результат.
