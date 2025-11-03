Брить ли мужчинам ноги — за и против тренда 2025 года

Мужские ноги. Фото: freepik

Вопрос о том, стоит ли мужчинам брить ноги, уже давно не кажется странным. Еще несколько десятилетий назад это считали чисто "женским делом", но сейчас ситуация изменилась. Все больше парней отдают предпочтение гладкой коже — кто-то из-за спорта, кто-то из-за эстетики, а некоторые просто потому, что ему так удобнее.

Новини.LIVE объяснит, почему так происходит.

Реклама

Читайте также:

Бритье ног не занимает много времени, но дает ощущение ухоженности. Особенно, если вы часто бываете в бассейне, тренажерке или просто любите шорты. Главное — знать, как делать это без раздражений и неприятных последствий.

Зачем мужчины бреют ноги

Если коротко — причин множество. По статистике, почти половина мужчин в мире избавляются от волос на ногах, и это уж совсем не исключение.

Спорт. Пловцы, велосипедисты, легкоатлеты — большинство из них не представляют тренировки без гладкой кожи. Без волос тело меньше сопротивляется воде или воздуху, а мышцы выглядят четче.

Пловцы, велосипедисты, легкоатлеты — большинство из них не представляют тренировки без гладкой кожи. Без волос тело меньше сопротивляется воде или воздуху, а мышцы выглядят четче. Бодибилдинг. На сцене оценивают не волосатость, а рельеф. Гладкое тело лучше передает каждую мышцу, поэтому мужчины перед соревнованиями выбривают все до сантиметра.

На сцене оценивают не волосатость, а рельеф. Гладкое тело лучше передает каждую мышцу, поэтому мужчины перед соревнованиями выбривают все до сантиметра. Медицина. Перед операциями, перевязками или гипсом волосы обязательно удаляют. Иначе потом боль и неприятные ощущения гарантированы.

Перед операциями, перевязками или гипсом волосы обязательно удаляют. Иначе потом боль и неприятные ощущения гарантированы. Татуировки. Мастера работают только по гладкой коже — так татуировка получается точной и ровной.

А есть еще простая эстетика. Кому-то просто приятнее видеть аккуратные ноги, без густой растительности.

Мужчина на пляже. Фото: freepik

Плюсы и минусы бритья

Если не брать во внимание время и нежелание возиться с бритвой, у процедуры есть свои очевидные плюсы:

Кожа становится чище, легче наносить крем или гель.

Тело выглядит ухоженным — особенно, если это важно для профессии или спорта.

Небольшие ранки заживают быстрее, без волосков, которые могут мешать.

Во время массажа или физиопроцедур кожа не тянется и не раздражается.

А из минусов — разве что время и уход. Волосы отрастают быстро, могут колоться или вызывать зуд. Да и лезвия или триммеры нуждаются в регулярном обновлении. Но это все мелочи, если вам нравится результат.

Ранее мы писали о том, из-за каких привычек наши волосы очень портятся.

Также мы сообщали, на какие участки тела нужно наносить духи, чтобы они дольше держались.