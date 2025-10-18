Відео
Україна
Від чого нігті можуть бути ламкі та слабкі — річ у цих звичках

Від чого нігті можуть бути ламкі та слабкі — річ у цих звичках

Дата публікації: 18 жовтня 2025 19:44
Оновлено: 19:07
Звички, що псують нігті — зустрічаються майже в кожної
Нігті без гель-лаку. Фото: Pexels

Краса нігтів насамперед полягає в тому, аби вони були міцними та мали здоровий вигляд. Однак інколи через шкідливі звички манікюр стає ламким та слабким, а нігті втрачають форму.

Про це пише Real Simple.

Читайте також:

Які звички псують нігті

Використання нігтів як інструментів

Нігті потребують догляду та бережного ставлення, тож не варто використовувати їх як інструмент для відклеювання наліпок або дряпання поверхонь. Це може призвести до того, що ви зіпсуєте манікюр. Навіть якщо ніготь не зламався, з часом можуть бути розшарування. Фахівці радять використовувати рукавички під час прибирання та іншої фізичної роботи, щоб захистити нігті. 

Відсутність зволоження кутикули

Такий непомітний крок має дуже велике значення. Мало просто щодня мастити руки кремом, потрібно користуватись також й олією для кутикули, аби манікюр мав свіжий та здоровий вигляд. Вона зміцнює нігті та допомагає уникнути задирок.

Які звички псують нігті
Жінка користується олією для кутикул. Фото: Pexels

Гризіння нігтів

Така поширена звичка не просто заважає нігтям рости, а й послаблює їхню структуру. Крім того, гризіння заважає рівномірному росту нігтів та може призвести до потрапляння бактерій й виникнення інфекцій. Є кілька методів, що допоможуть позбутись такої звички, наприклад, використання спеціальних гірких засобів.

Неправильне зняття гель-лаку

Нерідко трапляється так, що жінки вирішують самостійно зняти гель-лак. Однак оскільки спеціальних інструментів вдома немає, то в хід йдуть різні способи — здирання зубами, спилювання чи зняття фольгою й апельсиновою паличкою. Всі вони безповоротно шкодять нігтям. Відновити їх не вдасться, доведеться лише чекати, поки манікюр відросте.

Довге носіння гель-лаку

Здається, що гель-лак можна носити аж доти, доки він не почне самостійно відшаровуватись. Однак майстри манікюру радять не переношувати матеріал. Дотримуйтесь призначеного часу, зазвичай йдеться про 2-3 тижні. В іншому випадку лак послабить верхній шар нігтя та зробить його ламким.

Нагадаємо, раніше ми писали про ідеї кращих дизайнів коричневого манікюру. Вони пасуватимуть на осінь.

Також ми розповідали про те, які нігті не будуть ламатися. Все залежить від обраної форми.

манікюр звички поради краса нігті
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
