Як мити волосся рідко, але мати завжди доглянутий вигляд — прості секрети

Ми розуміємо тих, хто не любить мити голову. Особливо якщо волосся довге, то на миття та укладку йде ціла година, а іноді й більше. Інколи навколо цього доводиться будувати весь свій день.

Для багатьох ідея мити голову раз на тиждень може здатися справжнім порятунком. Але є одне величезне "але": чотири дні з семи ви ризикуєте ходити з жирним волоссям, через яке буде складатися враження, ніби ви забули про гігієну.

На щастя, експерти знають, як обійти цей момент. Ось прості правила, які допоможуть тримати волосся чистим і здоровим, навіть якщо миєте його всього раз на тиждень.

Як можна уникнути щоденного миття волосся

Використовуйте шампунь глибокого очищення

Для щоденного застосування він не підходить, але для одного разу на тиждень — ідеальний варіант. Такий шампунь добре змиває себум, залишки стайлінгу та бруд, з якими інші засоби просто не справляються.

Не забувайте про кондиціонер

Масла, які виробляє шкіра голови, не доходять до кінчиків. Щоб волосся не мало сухий і ламкий вигляд, завжди після миття наносіть кондиціонер.

Забудьте про зайві засоби

Сироватки, маски та інші доглядові продукти покликані відновлювати те, що ми змиваємо шампунем. Якщо миєте голову лише раз на тиждень — їх майже не потрібно.

Оновіть гребінець

Щоб натуральні олії рівномірно розподілялися по всій довжині, важливо мати правильний інструмент. Ідеально підійде щітка з щетиною кабана і нейлону. До того ж, вона ще й ніжно масажує шкіру голови.

Обполіскуйте волосся водою

Особливо якщо ви займаєтесь спортом. Після тренування змийте піт простою водою і волосся відразу буде мати свіжіший вигляд.

Забудьте про гаряче укладання

Мета рідкісного миття — відновлення волосся. Фен, праска чи плойка зруйнують ефект. Легко відіжміть воду рушником з мікрофібри і дайте волоссям висохнути природнім шляхом.

