Сумка, яка стала головною деталлю образу Квіткової

Сумка, яка стала головною деталлю образу Квіткової

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 19:07
Даша Квіткова купила сумку в стилі 2000-х — яку суму їй довелось віддати
Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Українська блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова знову довела, що навіть найдрібніший акцент може стати головною родзинкою образу. Якщо раніше вона робила ставку на деталі — хустку на поясі чи тонкі прикраси, то цього разу обрала сумку, яка говорить сама за себе.

Вона показала своє придбання в Instagram.

Читайте також:

Яку сумку на осінь придбала Даша Квіткова

Її вибір — Anny Big від українського бренду NÚKOT. Це не просто аксесуар, а символ історії, адже саме з моделі Anny свого часу розпочався шлях бренду. Тепер ця сумка отримала нове прочитання — більший розмір, але той самий впізнаваний силует, який легко вписується і в діловий образ, і в повсякденний.

Яка сумка поповнила гардероб Квіткової
Квіткова показала стильну сумку. Фото: Instagram/kvittkova 

Форма сумки змінюється залежно від того, що всередині, але при цьому вона не втрачає характеру. М’який спилок-велюр у поєднанні з гладкою шкірою Nappa створюють відчуття сучасної класики. Бархатиста текстура корпуса додає глибини, а ремінь із ніжної Nappa робить носіння максимально комфортним.

В середині є все необхідне: підкладка з бавовни та поліестеру, невелика бічна кишеня для дрібниць. Сумка вміщує гаманець на повну купюру, косметичку, телефон і навіть книгу — саме той випадок, коли краса йде поруч із практичністю.

Стильна сумка, що буде мати особливий вигляд в образі
Стильна сумка. Фото: nukot.com.ua

Колір Palude із чорним ременем та золотою фурнітурою має благородний й водночас сучасний вигляд. Це відтінок, який підлаштовується під настрій і не прив’язаний до сезону. Сумку можна носити як на плечі, так і просто в руці — у будь-якому варіанті вона буде доречною. Її ціна — 10 900 грн.

Єдине, про що варто пам’ятати: Nappa — делікатна шкіра. Вона гладка, м’яка й приємна на дотик, але чутлива до подряпин. Це той матеріал, який з часом "живе" разом із вами, набуваючи особистої історії. Ручна робота, українське виробництво та відчуття стилю, яке перегукується з естетикою 90-х і 00-х, роблять Anny Big особливим аксесуаром.

Раніше ми писали про те, що цього сезону Джессіка Альба радить носити лофери з носками.

Також ми повідомляли, які образи можна створити з джинсами в жовтні.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
