Главная Мода и красота Даша Квиткова повторила образ Эмили из фильма "Простая просьба"

Даша Квиткова повторила образ Эмили из фильма "Простая просьба"

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 11:13
Элегантный образ Даши Квитковой — в стиле Эмили из "Простой просьбы"
Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

В 2018 году вышел триллер "Простая просьба", который быстро стал культовым не только благодаря интригующему сюжету, но и стилю Блейк Лайвли в роли Эмили. От которого, кажется, была в восторге и украинский блогер Даша Квиткова.

Новини.LIVE поняли это по новому образу украинской знаменитости.

Какой образ Квитковой запомнится всем

Героиня Блейк Лайвли носила костюмы в мужском стиле, которые казались безупречными: идеальные линии, утонченные плечи, тонкие полоски на темном фоне.

Героїня Емілі з "Простої послуги" відрізнялась своїм стилем
Героиня Блейк Лайвли. Фото из Instagram

Ее Эмили обожала темные костюмы в полоску, классические смокинги с красными кожаными перчатками и изысканные аксессуары — каждый образ подчеркивал ее загадочность и уверенность. И лишь раз она появилась в нежном платье с фатиновым подъюбником, что добавляло образу неожиданной женственности.

Образ з кіно, що ідеально підійде для повсякденного життя
Сцена из фильма "Простая просьба". Фото: кадр из видео

Вдохновением для нового образа Квитковой стала именно героиня Эмили из "Простой просьбы". Для себя она также выбрала костюм в темно-синюю полоску и белую рубашку — классическое сочетание, которое сразу напоминает стиль Эмили.

Даша добавила к образу аккуратные детали: небольшие серьги, минималистичный макияж и аккуратно уложенные волосы. Вместе все выглядит элегантно, немного загадочно и современно.

Квіткова поділилась елегантним образом
Квиткова в образе Эмили. Фото: instagram.com/kvittkova

Этот лук доказывает, что даже культовый стиль из кино можно перенести в реальную жизнь. Важно не копировать образ буквально, а адаптировать его под себя: выбрать свой крой, свои оттенки и добавить собственные детали. Даша справилась отлично — ее образ одновременно напоминает Эмили из "Простой просьбы", но при этом выглядит по-особенному.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
