Елегантна мінісукня з 60-х знову в моді — тренд з ретро настроєм

Дівчина у мінісукні. Фото: Freepik

В моду знову повертається тренд з 60-х. Ретро мінісукні в дусі свободи та молодості просто підкорюють подіуми. В колекціях весна-літо 2026 фасони з трапецієподібним силуетом, чіткими лініями й зухвалою довжиною будуть на піку популярності.

Про це пише Vogue.

Які мінісукні з 60-х знову в моді

Мінісукні з квітковим принтом

Хоча й мінісукні з 60-х повертаються в моду, дизайнери представляють їх в оновленому стилі. Тепер пропорції ще вільніші й легші. Особливо ніжний вигляд мають моделі з квітковим принтом. У центрі уваги зараз яскраві відтінки — помаранчеві троянди, пастельні букети чи сині анемони. Вони нагадують ретро дух, але вже в поєднанні із сучасною свіжістю.

Сукня з квітковим принтом. Фото: Vogue

Мінісукні з декором

Не менш трендовими будуть й мінісукні з різним декором: від кристалів та перлів до яскравих деталей. Вони додають витонченості та ніжності. В таких моделях від кожної деталі віє особливим шармом. При цьому, прикраси не позбавляють сукню легкості, завдяки короткій довжині.

Сукня з декором. Фото: Vogue

Мінісукні з плісируванням

Для тих, хто любить зухвалість, на сезон весна-літо 2026 варто обрати коротку плісировану сукню у стилі 60-х. Вона здивує несподіваною формою та цікавим виглядом. Складки, вертикальні чи горизонтальні, додадуть образу структурності. Така сукня матиме лаконічний та стильний вигляд.

Сукня з плісируванням. Фото: Vogue

Шкіряні мінісукні

Мінісукня в трендових карамельно-коричневих відтінках буде на піку популярності наступного сезону. Моделі зі шкіри, натхненні хіпі-естетикою 60-х, додадуть образу характеру та несподіваності. Обирайте моделі з чіткими та простими лініями.

Коротка шкіряна сукня. Фото: Vogue

Мінісукні будуть на піку популярності у 2026 році. Це вже не просто одяг, а спосіб показати свій справжній характер та підкреслити настрій.

